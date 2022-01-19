聲林學長姐翻唱經典歌曲大PK　打中過年心聲網友直呼歌詞超促咪

▲劉學甫和陳思綾與萬歲牌合作，改編《快樂頌》唱出過年送禮心聲。（圖／萬歲牌提供，下同）



消費中心／綜合報導

由《東森新媒體ETtoday》製作的歌唱選秀節目《聲林之王》獲金鐘獎肯定成為有夢的年輕人爭相角逐的築夢平台，第三季延續熱潮一開播就成為網路熱議話題，目前戰況如火如荼，忠實粉絲們也發現第二季賽後許久不見的第二季學長姐劉學甫和陳思綾，近期在IG發布與萬歲牌合作、超具年節氛圍的改編作品《快樂送》，唱出拜年送禮心聲，許久未有新作品的兩人，讓粉絲們敲破碗，終於等到新作品，實力嗓音PK依舊讓人驚豔。

▲思綾用活潑風格創作經典名曲快樂頌「醇萃搖滾風」。（影／翻攝自FB）

▲學甫用溫暖嗓音唱出經典名曲快樂頌改編「淳巧抒情風」。（影／翻攝自FB）

思綾與學甫一起改編的過年送禮創意歌曲《快樂送》，是由大家耳熟能詳的《快樂頌》改編而來，洞悉每到過年都為送禮困擾的年輕人心中煩惱，將送禮的撇步寫成趣味歌詞，「新年送禮不必發愁，聰明賀歲你要懂」第一句就讓人眼睛一亮，「姑姑嬸嬸東問西問，爺爺奶奶也碎念」更是許多在外打拼的遊子們經常遇到的狀況，親戚長輩們的關心每到過年就會讓人備感壓力，但只要拿出萬歲牌立刻救援，就會讓所有人一口接一口，一吃就停不了的唰嘴感，再來杯咖啡，無論什麼煩惱都平安過關！

搭配萬歲牌新年禮盒宣傳所推出的創意改編歌曲，打造出今年過年最夯的拜年送禮歌曲，不僅傳遞新春賀歲的歡樂氛圍，也帶出萬歲牌的經典印象－歡樂、美味，思綾跟學甫的改編版本各有風格，你比較喜歡哪一個曲風呢？現在到萬歲牌官方粉絲團投下你喜歡的版本，就有機會獲得萬歲牌提供的豐富獎品，快揪親朋好友一起投起來，讓今年過年平安過關！

▲萬歲牌「淳巧可可堅果禮盒」。



新年前夕，萬歲牌與聲林之王學長姐合作改編的經典歌曲《快樂送》，巧妙歌詞讓網友直呼超有感，除了趣味神曲外，萬歲牌今年過年更推出「淳巧可可堅果禮盒」、「醇萃咖啡堅果禮盒」兩款新春限定不敗禮盒，「淳巧可可堅果禮盒」以絲滑柔細的優質可可包裹著爽脆無比的萬歲牌嚴選杏仁、榛果，絕對是超級幸福的香濃美味！禮盒內還有酥香可口的無調味核桃，相互搭配、平衡口感，健康與美味都不放過。

▲▼萬歲牌「醇萃咖啡堅果禮盒」。



「醇萃咖啡堅果禮盒」則以開元食品旗下咖啡事業品牌「璞珞珈琲」聯名，風味絕佳的花香甜橘咖啡，淡淡的柑橘香，餘韻有淡雅花香與琥珀紅糖融合的細膩甜感，為你的下午茶「食」光增添質感；禮盒內有嚴選多樣堅果搭配Q甜櫻桃乾及蔓越莓果乾的莓香纖果，還有以天然海鹽調味的楓糖海鹽核桃，鹹甜交錯口感豐富，嚐一口就停不下來，和璞珞珈琲堪稱完美搭配。

萬歲牌推出的虎年限定禮盒，要讓你今年過年不只好吃更好玩。搭配學甫與思綾到翻唱創做，把快樂送到心裡！1/26前，一起到萬歲官方粉絲團投票為聲林選手打氣，告訴大家你喜歡溫暖的「淳巧抒情風」還是輕快的「醇萃搖滾風」？Tag好友一起來共襄盛舉，就有機會獲得千元禮包。讓你的2022「虎」氣滿滿。

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