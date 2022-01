外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

▲外媒記者赫爾(Erin Hale)發現,台灣人對於新增12例的恐慌,大於共機。(圖/指揮中心提供)



記者林彥臣/綜合報導

日經與美國之聲的特約記者赫爾(Erin Hale),在推特上發文引述,一位受訪的海外台灣人提到的特別觀點表示,台灣人對於中國戰機空前的擾台數量無感,卻對新增的例 Omicron變異株病例,感到恐慌。

赫爾對這個現象表示,這說明了,台灣社會正在進行一種平衡行為。

▲赫爾觀察到,台灣人對於共機比較無感。(圖/國防部提供)



網友則對此留言回應表示,「天啊太真實了」、「因為新冠病毒是新事物,而中共威脅早造我們出生之前就存在」。

赫爾是來自美國的自由記者,對於台灣議題相當熟悉,曾經對於國民黨發表涉及種族主義的言論,表示「這完全不合時宜」,也發現台灣的疫苗接種站,不但有臉書打卡看板,還貼了美國和日本的國旗,特別在推特上PO照發文記錄這個特別的亮點。

Today in an interview, an overseas Taiwanese said it’s funny how people in Taiwan don’t flinch from an unprecedented number of Chinese warplanes heading their way … but panic over 12 omicron cases. I think it really speaks to Taiwanese society’s ongoing balancing act.