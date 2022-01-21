外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

▲外媒記者赫爾（Erin Hale）發現，台灣人對於新增12例的恐慌，大於共機。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

日經與美國之聲的特約記者赫爾（Erin Hale），在推特上發文引述，一位受訪的海外台灣人提到的特別觀點表示，台灣人對於中國戰機空前的擾台數量無感，卻對新增的例 Omicron變異株病例，感到恐慌。

赫爾對這個現象表示，這說明了，台灣社會正在進行一種平衡行為。

▲赫爾觀察到，台灣人對於共機比較無感。（圖／國防部提供）



網友則對此留言回應表示，「天啊太真實了」、「因為新冠病毒是新事物，而中共威脅早造我們出生之前就存在」。

赫爾是來自美國的自由記者，對於台灣議題相當熟悉，曾經對於國民黨發表涉及種族主義的言論，表示「這完全不合時宜」，也發現台灣的疫苗接種站，不但有臉書打卡看板，還貼了美國和日本的國旗，特別在推特上PO照發文記錄這個特別的亮點。