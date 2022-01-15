酒後逗鄰狗被咬拿棍子打死牠　男子判刑2月＋罰金20萬

▲示意圖，與本案無關。（圖／IGdoggy_0720提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市40多歲謝姓男子前年9月14日中午喝酒後經過鄰居家，擅自進屋逗弄黑色混種母狗「粉圓」結果被咬傷，謝男離去後愈想愈不甘，趁鄰居外出買午餐時，持棍棒再度進屋狠擊「粉圓」頭部，造成「粉圓」7天後死亡，二審法院依違反動物保育法「不得任意宰殺動物罪」判刑2月，併科20萬元，不得上訴。



謝男與葉男是鄰居，謝前年9月14日中午酒後行經葉男住處，見大門未關且客廳內僅有葉的失智父親，於是擅自進入客廳逗弄撫摸「粉圓」後離去，5分鐘後再度進入與「粉圓」玩耍，不料卻被「粉圓」咬傷。

後來謝男愈想愈不甘，趁葉男外出買午餐，攜帶黑色包包再度返回葉家，拿出包包內的棍棒，朝「粉圓」頭部揮擊數下，致「粉圓」頭部撕裂傷，謝發洩後離開。

葉男返家後發現「粉圓」頭部受傷，吐血，立即送醫縫合傷口，但「粉圓」仍在7天後因肝臟腫瘤及腎上腺腫瘤惡化死亡，葉男調閱監視器控告謝男侵入住宅、違反動物保護法。

謝男坦承多次進入葉男住處，持棍棒往「粉圓」揮擊等事實，但「粉圓」經送醫救治後已經康復，後來死亡和他持棍棒毆擊無關。

台中高分院採信專家之詞，「動物因腦膜瘤及頭部鈍力傷，可能導致腦壓升高，伴隨腦實質多發出血，可能致動物後續神經病症，進一步導致動物死亡。」認定「粉圓」之死和謝的暴力行為相關，依違反動物保護法第12條第1項「對動物不得任意宰殺」，將葉判處有期徒刑2月，可易科罰金，併科罰金20萬元，全案定讞。