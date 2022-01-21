男在家離奇死亡　破門驚見周圍「100多條蛇」！最長蟒蛇達4.2公尺

▲美國中年男子倒臥家中，被發現時已經死亡，而且現場有多達上百條蛇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭州一名49歲男子很久沒有出門，鄰居覺得怪異便上門拜訪，沒想到竟然發現男子倒在地上，毫無反應，而等到警消到場時才發現，現場大約有100多條蛇，其中部分品種具有毒性，體型最大的是一條4.2公尺長的緬甸蟒（Burmese python），男子死因尚未出爐。

根據《紐約郵報》報導，馬里蘭州南部查爾斯縣（Charles）警方聲明指出，一名鄰居向當局通報由於超過一天以上都沒看見男子出門，便去了他家拜訪，結果卻看到男子倒臥在地，不省人事。急救人員與消防人員強行破門而入，但為時已晚，男子當場被宣布死亡。警方表示，在男子死亡的家中發現了125條不同品種的蛇，種類包含毒蛇與無毒蛇，而鄰居對此一無所知。

Charles County man found dead inside home where he was keeping 100 + venomous, non venomous snakes including Black Mamba, cobra, rattlesnakes. @7NewsDC experts working to safely remove them https://t.co/0Osh6kjgKf pic.twitter.com/kBFy5or6v7 — Caroline Patrickis (@Cpatrickis) January 20, 2022

查爾斯縣動物護理管控中心的發言人哈里斯（Jennifer Harris）表示，已經將這些蛇類進行標記與裝袋，附近居民可以安心，「我想向社區與周邊所有民眾保證，我們沒有看到任何一條蛇逃脫或未被妥善保護。」根據動物中心說法，屋子裡最大的一條蛇是長達4.2公尺的緬甸蟒，而這起案件也是中心負責人30多年來見過規模最大的蛇類收藏者。

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man's home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren't. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u — John Henry (@JohnHenryWUSA) January 20, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》