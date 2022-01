男在家離奇死亡　破門驚見周圍「100多條蛇」！最長蟒蛇達4.2公尺

▲美國中年男子倒臥家中,被發現時已經死亡,而且現場有多達上百條蛇。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

美國馬里蘭州一名49歲男子很久沒有出門,鄰居覺得怪異便上門拜訪,沒想到竟然發現男子倒在地上,毫無反應,而等到警消到場時才發現,現場大約有100多條蛇,其中部分品種具有毒性,體型最大的是一條4.2公尺長的緬甸蟒(Burmese python),男子死因尚未出爐。

根據《紐約郵報》報導,馬里蘭州南部查爾斯縣(Charles)警方聲明指出,一名鄰居向當局通報由於超過一天以上都沒看見男子出門,便去了他家拜訪,結果卻看到男子倒臥在地,不省人事。急救人員與消防人員強行破門而入,但為時已晚,男子當場被宣布死亡。警方表示,在男子死亡的家中發現了125條不同品種的蛇,種類包含毒蛇與無毒蛇,而鄰居對此一無所知。

查爾斯縣動物護理管控中心的發言人哈里斯(Jennifer Harris)表示,已經將這些蛇類進行標記與裝袋,附近居民可以安心,「我想向社區與周邊所有民眾保證,我們沒有看到任何一條蛇逃脫或未被妥善保護。」根據動物中心說法,屋子裡最大的一條蛇是長達4.2公尺的緬甸蟒,而這起案件也是中心負責人30多年來見過規模最大的蛇類收藏者。

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man's home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren't. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u