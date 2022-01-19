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明天是大寒！　命理師點名：4生肖「財運越冷越旺」

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲明天是大寒，4生肖有望發財 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

大寒（國曆1月20日）是24節氣中最後一個節氣，代表最寒冷的時節已經到來，大寒一過，接下來就是立春，也就是進入了新一年的節氣。清水孟國際塔羅小孟老師今（19日）特別點名4生肖，在大寒這天將「越寒越賺」，財運滾滾來。

第四名：屬龍

屬龍的人大寒來時在工作上需要多注重職場上的溝通力，因為會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身賺大錢的機會喔。

第三名：屬羊

屬羊的朋友在大寒來臨時，跟同事之間也會互相扶持相安無事，若有業務要合作進行也會順利。若有想轉行的朋友可藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主。新市場若沒研究不要貿然投入。

第二名：屬馬

屬馬的人在大寒中工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，這個月只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力而更看重你喔，財運上是以正財運為主，偏財運也不錯，若有副業在經營的人會有不錯的收益，若想要投資副業的可以多去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

第一名：屬雞

屬雞的人收入穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，此外你的人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

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