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2022容易遭詐騙！命理師曝「4大肥羊生肖」　屬猴有破財徵兆

滑手機,不屑,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲命理師接露今年「最容易被詐騙的4大生肖」，呼籲民眾小心守財。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

詐騙手法千變萬化，盡管警方利用各種方式宣導，民眾仍然一再受騙。據了解，現在常見的詐騙手法就有「Line訊息詐騙」、「ATM解除分期付款詐騙」、「假交友（援交）詐騙」、「網路購物詐騙」、「假警察或假檢察官公務機關詐騙」5大類。對此，知名命理師楊登嵙就接露今年「最容易被詐騙的4大生肖」，提醒民眾小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。

一、生肖馬

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財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月、及十一月份要好好把握；但【白虎】入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月、及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

二、生肖龍

今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「天狗」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月、及十二月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

▲台股,飆股,詐騙,詐貸,簡訊,網路。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲生肖龍今年橫財則較反覆，容易起伏波動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

三、生肖虎

「太歲」入宮，以農曆正月，二月，五月及九月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

四、生肖猴

今年犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年！

● 本文獲得楊登嵙授權。

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