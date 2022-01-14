虎年注意！2生肖健康最差易染流行病　龍、馬犯血光之災

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未平息，新的一年身體健康也很重要。旺好運風水命學老師楊登嵙分享，今年生肖屬虎、兔的朋友要注意身體健康狀況，容易感染風寒或流行病，而屬鼠、龍、馬、猴的朋友容易發生意外，從事戶外活動要多注意安全防範，減少受傷的機會。

▲屬虎、兔的朋友今年要多注意身體健康。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

● 身體健康最差生肖前2名

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生肖虎：值「太歲」，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

生肖兔：「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄，特別是農曆正月、4月及10月，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。另外，不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

▲屬鼠的朋友今年較易發生車禍等意外。

● 慎防意外發生生肖前4名

生肖鼠：因為流年行「喪門」煞星，要小心意外、車禍等事，不可參與危險性運動，例如登山、潛水等，至於外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

生肖龍：今年犯「天狗」、「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆8月尤為注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

生肖馬：年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災，身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、5月及7月更需提高警惕。

生肖猴：沖太歲，年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

● 本文獲得旺好運授權。