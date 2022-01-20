內政部營建署2020馬路好行計畫　台南抱回14座獎項

▲「2020馬路好行計畫」，台南市政府提報優異工程案參加評比，全數獎項高達14座，工務局局長蘇金安20代表市府北上接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020馬路好行計畫」，為2017年至2020年內政部營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫全國補助案件之綜合評比，台南市政府共提報8件成果優異工程案參加評比，全數獲獎。

工務局說，共計獲得特優1座、優良2座、佳作5座，另對工程有特殊貢獻之承辦人及里長、校長等相關人員，獲得個人貢獻獎4座及熱心公益獎2座，全數獎項高達14座。工務局局長蘇金安20代表市府北上接受頒獎表揚。

市長黃偉哲非常重視人本環境，因此台南市政府工務局辦理「台南市海安路（和緯路~中華北路）及公園南路（西門路~海安路）道路優質化工程（第一標-海安路）」以營造無障礙人本環境為出發點，全面重新檢討道路配置、增設行人庇護島、改善路口安全、優化人行空間動線、全線植栽景觀複層式綠美化、採用透保水工法人行道、設置共桿式路燈、路平專案規格的路面刨鋪等眾多以人為本的工法及工項，改造提升海安路三段之道路舒適品質，無論人行或車行環境均有高水準的表現，於本次「2020馬路好行計畫」獲得各評比委員肯定，榮獲全國前3名的「特優案件」。

同為工務局辦理的「台南市海安路（和緯路~中華北路）及公園南路（西門路~海安路）道路優質化工程（第二標-公園南路）」以大幅度增加公園南路人行空間及植栽綠帶、優化無障礙人行空間及行人路口安全、打造路口轉角恐龍特色公園、設置智慧型路燈及採用冷拌再生瀝青混凝土等先進循環經濟的優異作為，獲得全國僅有21個名額的「優良案件」。

另由佳里區仁愛國民小學辦理的「台南市仁愛國小通學步道優質化工程計畫」及山上區公所「台南市山上區圖書館-山上國小通學步道建置工程」，以退縮圍牆打造校園周邊通學步道分別獲得「優良」及「佳作」獎項；工務局辦理的「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」以改善全線人行道、增設行人庇護島、共桿式路燈及道路重鋪等工項，提升金華路及長榮路之人行空間及車行道路品質，獲得「佳作」獎項。

六甲公所辦理的「台南市六甲核心生活圈道路改善暨百年車站周邊人行步道及自行車道興建工程」及後壁區公所「後壁糖鐵自行車道工程」打造當地特色景點休閒自行車道均獲得「佳作」獎項；安定區公所「台南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程」以改善保安宮廟埕廣場及活動中心周邊人行環境獲得「佳作」獎項。

工務局表示，市府自2017年前瞻計畫「提升道路品質計畫」啟動起，即積極向內政部及交通部爭取補助經費，至今已獲核定137案，約36.71億元。此次工程成果於「2020馬路好行計畫」獲得高度肯定，顯示台南市重視以人為本的觀念改善環境，同時也大幅提升各執行單位士氣，將持續向中央提報相關計畫，並把獲獎案件工程經驗回饋到後續的工程案，使台南市的道路環境更加有善、有溫度。