　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

培訓就業職能　台南市勞工局24日辦失業者職業訓練招標說明會

▲台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，共37班次失業者職業訓練，並於1月24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會，有意者請洽06-2991111轉7776池小姐報名。

▲台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，依據失業者職業訓練實施基準，符合辦理職前訓練計畫的機構或單位資格分別為：第1類「依法設立之公私立大專校院及高中職學校」；第2類「經勞動部登記核准立案之職業訓練機構」；第3類「依法登記之財團法人或社團法人，其設立章程宗旨與人才培訓有關，且有關者。」；第4類「依法立案之短期補習班」；第5類「依法登記立案之工（公）會，其章程之設立宗旨與人才培訓有關，且其辦訓職類應與工（公）會本身之屬性有關者」；第6類為「依法設立之公司組織，其營業項目與人才培訓有關者」。勞工局王鑫基局長表示勞工局開辦失業者職業訓練至今已辦理416班次，培育11,521人，訓後就業率達8成以上，並連續11年獲得勞動部勞動力發展署人才發展品質管理評核金牌肯定，為協助失業者習得一技之長，鼓勵符合資格有心辦理失業者職業訓練單位一起培育臺南市人才。

▲台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中111年失業者職業訓練，為協助特定對象提升職能，開辦中高齡、原住民、新住民等專班課程，歡迎有興趣投標的廠商報名參加2022年1月24日辦理的招標說明會，相關資訊可電洽勞工局職訓就服中心06-2991111轉7776或至網址：https://forms.gle/1FTyumPXiqui5vo4A報名，報名受理至111年1月21日(星期五)截止。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
幼兒園童嚇哭！上課突被「送往防疫旅館」
行車糾紛出人命！32歲男「20秒」打死阿伯
全公司Alt鍵一夜消失　「小偷」竟是老闆
快訊／台帛泡泡加嚴！返國前5天改入住集檢所、增加篩檢次數
不要問很可怕？寵物店「賣不掉的貓狗怎處理」　店員曝真相
打第三劑疫苗　《驕女》女星苦喊：金剛扣
威力彩今晚飆5.5億！　「4星座、4生肖」財運旺到爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

華泰名品城絕代風華潮新年　體驗華燈初上綿延1.7公里璀璨燈籠海…

培訓就業職能　台南市勞工局24日辦失業者職業訓練招標說明會

黃偉哲發送「給家長的一封信」　叮嚀家長及學生寒假不忘防疫過好年

感謝警方春安辛勞　桃園大廟景福宮慰勞景福派出所

內政部營建署2020馬路好行計畫　台南抱回14座獎項

大學學測1／21登場　桃園9考場加強防疫整備

微電影《約定》花蓮取景拍攝　徐榛蔚壓軸入鏡踼球

酒駕蛇行遭警攔檢竟大聲咆哮　南警當街壓制逮捕嚴辦

春節花蓮旅宿不漲價！6大公協會自律聲明　標價不實可檢舉

年節飲食做好採買功課　台東馬偕營養師教大家吃出好疫力

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

姐姐被調皮猴「爬頭當坐騎」　歐告救主燦笑狂盯：什麼？

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

華泰名品城絕代風華潮新年　體驗華燈初上綿延1.7公里璀璨燈籠海…

培訓就業職能　台南市勞工局24日辦失業者職業訓練招標說明會

黃偉哲發送「給家長的一封信」　叮嚀家長及學生寒假不忘防疫過好年

感謝警方春安辛勞　桃園大廟景福宮慰勞景福派出所

內政部營建署2020馬路好行計畫　台南抱回14座獎項

大學學測1／21登場　桃園9考場加強防疫整備

微電影《約定》花蓮取景拍攝　徐榛蔚壓軸入鏡踼球

酒駕蛇行遭警攔檢竟大聲咆哮　南警當街壓制逮捕嚴辦

春節花蓮旅宿不漲價！6大公協會自律聲明　標價不實可檢舉

年節飲食做好採買功課　台東馬偕營養師教大家吃出好疫力

華泰名品城絕代風華潮新年　體驗華燈初上綿延1.7公里璀璨燈籠海…

幼兒園童嚇哭了！上課突被集中送防疫旅館　阿公驚喊：孫在裡面

國際之男／青青曬「無限卡」大戰小商人！但關於無限卡　你真正該知道的是……

全聯年貨下殺5折！連7天抽紅包中獎率100%　最大獎「22萬福利點」

快訊／銀赫新冠肺炎快篩陽性！公司急做PCR檢驗：等待結果中

獨／未穿防護衣載確診童！曾和9個分隊同室開會　基層憂潛伏期

帛琉泡泡快破？陳時中宣布加嚴措施　疫情續升溫「不排除取消」

帛琉被Omicron入侵！觀光局公布「台帛旅遊泡泡2大退費原則」

味全龍洋砲怎麼用　關鍵在土投能否扛終結者

行車糾紛出人命！32歲男「20秒」打死67歲阿伯　還撂人追擊家屬

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

終結「摸乳巷」佔用40年　釘子戶點頭讓土地　

大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝

消防節南消辦挽袖捐熱血

「火神護祐、平安祈福2」點燈儀式登場

鋤地作畫「生命之花」　小農靈感來自女兒的國中作業

崑大公布黃偉哲連任支持度達7成

西螺福興宮發「美金紅包」　現場排隊送完為止

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

貨運曳引車及半拖車27日大拍賣

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

南消五大隊結合義消防火宣導

台中高美所員警自掏腰包　17戶弱勢家庭5000元

更多熱門

相關新聞

營建署2020馬路好行計畫台南14座獎

營建署2020馬路好行計畫台南14座獎

「2020馬路好行計畫」，為2017年至2020年內政部營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫全國補助案件之綜合評比，台南市政府共提報8件成果優異工程案參加評比，全數獲獎。

台鐵台南中洲平交道區間車撞擊行人慘死！

台鐵台南中洲平交道區間車撞擊行人慘死！

移工欠賭債遭綁架　母隔海報案警救出人質

移工欠賭債遭綁架　母隔海報案警救出人質

崑大公布黃偉哲連任支持度達7成

崑大公布黃偉哲連任支持度達7成

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

關鍵字：

台南勞工局失業職訓

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

明起去12場所須出示接種紀錄

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏好1類女孩」

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨女友發聲「別暴動」！理出時間線：看那照片也知道

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面