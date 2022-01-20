培訓就業職能　台南市勞工局24日辦失業者職業訓練招標說明會

▲台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市勞工局職訓就服中心，2022年預計辦理餐飲服務類、專業設計類、電腦資訊類、美容美髮、專業服務類五大類課程，共37班次失業者職業訓練，並於1月24日)辦理2022年度失業者職業訓練招標說明會，有意者請洽06-2991111轉7776池小姐報名。

勞工局長王鑫基指出，依據失業者職業訓練實施基準，符合辦理職前訓練計畫的機構或單位資格分別為：第1類「依法設立之公私立大專校院及高中職學校」；第2類「經勞動部登記核准立案之職業訓練機構」；第3類「依法登記之財團法人或社團法人，其設立章程宗旨與人才培訓有關，且有關者。」；第4類「依法立案之短期補習班」；第5類「依法登記立案之工（公）會，其章程之設立宗旨與人才培訓有關，且其辦訓職類應與工（公）會本身之屬性有關者」；第6類為「依法設立之公司組織，其營業項目與人才培訓有關者」。勞工局王鑫基局長表示勞工局開辦失業者職業訓練至今已辦理416班次，培育11,521人，訓後就業率達8成以上，並連續11年獲得勞動部勞動力發展署人才發展品質管理評核金牌肯定，為協助失業者習得一技之長，鼓勵符合資格有心辦理失業者職業訓練單位一起培育臺南市人才。

勞工局職訓就服中111年失業者職業訓練，為協助特定對象提升職能，開辦中高齡、原住民、新住民等專班課程，歡迎有興趣投標的廠商報名參加2022年1月24日辦理的招標說明會，相關資訊可電洽勞工局職訓就服中心06-2991111轉7776或至網址：https://forms.gle/1FTyumPXiqui5vo4A報名，報名受理至111年1月21日(星期五)截止。