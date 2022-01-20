春節花蓮旅宿不漲價！6大公協會自律聲明　標價不實可檢舉

▲花蓮縣政府邀集縣內旅宿公協會共同自律聲明，春節期間住宿不漲價。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「春節花蓮安心遊，旅館民宿不漲價」，為讓民眾安心旅遊，花蓮縣政府堅持春節住宿絕不漲價，縣府18日邀集花蓮旅宿業公、協會與觀光協會共同宣誓保障消費者權益。

副縣長顏新章表示，春節年假花蓮向來是國人旅遊首選，近期新冠肺炎疫情雖有捲土重來之態勢，花蓮旅宿業春節年假訂房率目前暫不受影響，本府仍鼓勵民眾利用春節年假來花蓮遊玩，另為避免部分業者於春節期間任意漲價傷及花蓮整體觀光形象，特別邀請花蓮旅宿業五大公協會及花蓮縣觀光協會共同發表「安心遊花蓮，旅宿不漲價」的自律聲明，讓民眾在春節年假期間遊玩花蓮，可以有一個安心且難忘的旅程。

消費者保護官危正美接著表示，目前旅宿業者大多在官網或訂房網上揭露房價，但業者也需要在接待櫃台標示現場房型、房價以維護非網路訂房旅客權益，若消費者有遇到房價標示不清或藉機哄抬、未依規定退費情形，可撥打「1950」消費者服務專線，並籲請旅宿業者，保障消費者旅遊訂房權益，避免衍生消費爭議，打造本縣觀光產業榮景的三贏局面。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長劉惠美呼籲所屬會員務必遵守規定，讓全台旅客來花蓮體驗觀光飯店高水準的服務品質與物超所值的安心價格，並與縣府一起為花蓮觀光加油努力；花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，為維護本縣優良觀光品質，所有公會會員一定會全力配合縣府政策，讓旅客玩得安心住的放心。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦亦表認同並會全力配合縣府政策並周知會員；花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松則希望疫情能夠有效控制，花蓮旅宿在春節期間不要有退房潮，協會會員會維持住宿品質並堅持不漲價，為本縣旅遊品質盡一份心力；花蓮縣國際民宿協會理事長鄭竹雅認為，目前疫情不穩定，旗下會員將持續民宿防疫措施，並堅持不漲價讓民眾來花蓮安心遊。

觀光處長張志翔說，若業者於年假期間任意漲價，經查證屬實將依發展觀光條例裁罰標準進行裁罰，請業者自律並請縣內旅宿業公、協會向會員宣導；旅宿業依法訂定房價並報請縣府備查後，即為對外銷售的房價，民眾可以在「台灣旅宿網」查詢到業者房間的定價，若是業者收取房價超過定價，則屬漲價行為，消費者可以向縣府檢舉。希望民眾來花蓮體驗優美的自然風光之餘，也讓花蓮優良的住宿品質及安全的住宿環境給國人留下一個難忘的的回憶。