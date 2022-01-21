過年到！網友問「返鄉塞車尿布推薦」超強吸收力一級幫巧虎安睡褲　多撐1～2小時

▲幫寶適一級幫巧虎安睡褲11月美式賣場搶先上市時，即在媽媽社團造成一股搶購熱潮。（圖／資料照，下同）

年節假期即將來臨，過年帶寶寶返鄉最怕遇上車程長又塞車，媽媽在網路問「塞車好崩潰，寶寶尿布濕不舒服哭鬧我也想跟著哭」、「寶寶坐很久，一不小心就外漏浸溼汽座」、「最討厭卡在車陣中還要幫寶寶換尿布，離開安全椅覺得很危險」，想避免這個窘境，一定要準備吸收力強的尿布應對。新上市的幫寶適一級幫巧虎安睡褲，主打超強吸收力，而且透氣舒適，可讓寶寶安睡一整晚，11月在美式賣場搶先開賣時，即在媽媽社團造成一股搶購熱潮，之後網友在社團驚嘆「吸收力真的很強，可以多撐1～2個小時」、「後悔當初買太少，應該買多囤一點」，連細節控的幫寶適品牌之友徐佳瑩，也是一級幫巧虎安睡褲的愛用者，這款尿布到底厲害在哪裡呢？

小寶寶的屁股太細嫩了，尤其是晚上睡覺需長時間包著尿布，對於尿布透氣性，吸收力的要求就更高了，否則尿量一多很容易因為潮濕紅屁屁，小孩一直哭鬧大人更累。針對爸媽在意的所有細節，新款日本製幫寶適一級幫巧虎安睡褲有5大特色，包括超強6倍尿量吸收力、腰圍腿圍舒適貼合、大動作翻身也防漏、材質柔軟透氣、巧虎圖案更可愛。

▲新款日本製幫寶適一級幫巧虎安睡褲有5大特色，包括超強6倍尿量吸收力、腰圍腿圍舒適貼合、大動作翻身也防漏、材質柔軟透氣、巧虎圖案更可愛。

以2歲寶寶日間尿量每次約60～70ml來看，根據品牌實測，新款日本製幫寶適一級幫巧虎安睡褲的超強6倍尿量，每片尿布吸收力大約可吸收400ml，是幫寶適產品中吸收力最強的尿布，而當尿量大時最擔心外漏，這款尿布的吸收體從腹部到後臀都有，可以快速吸收，腿圍部分更加強了立體防漏設計，當寶寶可以翻身時也不會因為動作大而外漏。

此外，一級幫巧虎安睡褲的彈力腰圍、腿圍，能夠舒適貼合寶寶身型，加上材質柔軟、透氣，表層佈滿許多透氣孔可讓空氣順暢流通，即使長時間接觸寶寶肌膚，也不會濕悶、讓寶寶不舒服，不管是睡過夜使用，或是返鄉搭長途車需要長時間穿著尿布的情況，都更能讓寶寶遠離紅屁屁危機。

▲▼腰圍及腿圍部分更加強防漏設計，當寶寶可以翻身時也不會因為動作大而外漏。

▲尿布表層佈滿許多透氣孔可讓空氣順暢流通。

更讓爸媽開心的是，這次新上市的一級幫巧虎安睡褲尺寸從L號開始，即使是體型較瘦的大寶寶也能挑到適合的尺寸。每片尿布上更印有超可愛巧虎圖案，讓許多「巧虎迷」寶寶愛不釋手，有社團媽媽分享「現在寶寶會自己拿巧虎尿布來換」、「我家那隻都指定穿巧虎褲」。對音樂標準高的徐佳瑩，也是一級幫巧虎安睡褲的愛用者，日前在臉書分享:「我們永遠來不及在你長大前學好怎麼當完美的父母，只願在你經歷的每個奇妙變化過程中，為你準備最好的、最合適的寶寶用品」可見她挑選寶寶用品時的高標準及用心，她還說「有了你才知道尿布分好多種，每換一種就是長大的象徵」，稱讚一級幫系列巧虎安睡褲「晚上睡覺很安心！」

▲音樂標準高的徐佳瑩，也是一級幫巧虎安睡褲的愛用者。（圖／翻攝自臉書「LALA徐佳瑩」）



▲這次全新上市的一級幫系列巧虎安睡褲則從L號尺寸開始，讓不同體型的寶寶都能選擇到適合的尺寸。

日本製的幫寶適一級幫巧虎安睡褲除了有「虎神」圖案可以吸引寶寶乖乖換尿布，超強的吸收力和透氣舒適的設計也讓社團媽媽好評「用過回不去」， 美式賣場開賣時沒搶到的爸媽別擔心，現在各大官方通路都陸續開賣了，想體驗網友和徐佳瑩都激推的新款尿布，快把握機會下手！

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