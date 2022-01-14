理想幼兒園設計展　嘉藥幼保系創意無限

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系14日展出「理想幼兒園設計」創意成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系14日展出「理想幼兒園設計」創意成果，學生發揮最大創意，透過小組腦力激盪、溝通、討論，再以靈巧手藝，善用各種素材搭建，把未來夢想幼兒園化為實品。

學生發揮創意建置生命中第一所幼兒園，也透過小組實作彼此磨合，將創立幼兒園的理論化為實務經驗，累積幼兒學習環境規劃能力，朝夢想中的幼保職涯邁進一大步。

理想幼兒園創意設計課程目的在探索理想的幼兒園，結合理論與實作，建立主題教學架構，課程中除了介紹分析國內外知名幼兒園建築特色，也結合課程理論與校外參訪學習，激發學生創思進而設計作品，而在製作過程中學生要學習團體分工合作與溝通磨合、色彩與素材選擇及空間設計、時間安排等挑戰，紮實的學習過程，除了提升學生專業技能，也記錄了學生學習足跡，最後產出驚艷的作品，增強未來就業職場競爭能力。

作品之一的「牛牛幼兒園」以牛為主題設計，每天早上提供熱鮮奶，讓幼兒到學校能感受到像在家一樣的溫暖，藉此機會來觀察牛的生長，「向日葵幼兒園」更結合環保及節電理念，以太陽能板作為屋頂建材，同時兼顧幼兒安全，以柵欄取代圍牆，有助於幼兒探索外部環境並兼顧安全。「樹育幼兒園」展示出幼保系學生精美手藝外，也呈現出學生熟悉且細心規劃每個生活細節，甚至是如廁的需求，用心程度值得鼓勵。

該系羅子念同學分享說，這次幼兒園設計整合了理論與實作，過程中更要挑戰不同素材混搭及調和，也體驗了將設計圖像化為真實的差距，不只如此，她也學習到團隊合作、傾聽接納不同意見的必要，把想法告訴組員一起討論，還能得到更多創意點子，雖然過程很累很辛苦，但最後看到完成的作品，真的有滿滿的成就感。

嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，該系是訓練幼兒園教保員最優質的學校，課程更涵蓋教育、心理與特教學習等面向。她對今年幼兒學習環境的創新設計模型成品感到欣慰，對未來同學的就業職涯發展也充滿信心。