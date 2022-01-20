免費AI口罩配戴偵測警示方案　首波10間在地店家即將上線

▲在國內Omicron疫情升溫之際，此方案恰好可即時提醒進入超商民眾正確配戴口罩，避免自己暴露在染疫的風險當中。方案目前尚有免費額度，歡迎在地商家踴躍提出申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台中及桃園超商治安事件發生，台南市政府與華碩雲端公司、台灣智慧雲端服務公司共推AI口罩配戴偵測警示方案，開放免費限量AIHPC雲端高速運算資源，協助現有監視設備升級，具備智慧AI影像感知能力，公私協力共同維護治安，首波10間在地店家即將於農曆年前上線。

市長黃偉哲表示，日前超商治安事件令人遺憾，台南市政府快速應變，藉公私協力方案組成防護網絡，搭配科技工具與警示機制軟性地對違規民眾進行提醒，隔絕店員直接與顧客接觸發生衝突。近期國內Omicron變種病毒疫情升溫，本土感染案例持續攀升中，再次強調民眾要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，外出務必落實實聯制，除飲食外應全程佩戴口罩，減少出入人潮擁擠場所，並依中央流行疫情指揮中心的建議儘速預約施打疫苗第三劑加強劑。

研究發展考核委員會主委戴偉峻表示，疫情期間研考會嘗試使用多項技術來實現科技防疫，包含藍芽技術偵測群聚事件、影像辨識偵測口罩佩戴與社交距離等。此次方案核心技術即是以AI影像辨識為主，藉由台智雲所營運的AIHPC超級電腦雲平台，以及基於台南市所在室內外場域影像數據，來完成口罩配戴偵測推論模型的建立。目前方案亦有其他縣市機關單位關注，並陸續在進行洽談中。