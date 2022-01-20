準確率98%！英研發「X光結合AI」新採檢技術　比PCR更快揪出新冠

▲英國科學家研發出一種結合X光和AI的新採檢技術，可以比PCR更快揪出新冠病毒，而且準確率也高達98%。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國西蘇格蘭大學（UWS）研發出一種新技術，結合最先進的X光掃描技術和人工智慧（AI），可以迅速判斷患者是否感染新冠肺炎。這項新技術除了檢測病毒的速度比核酸檢測（PCR）更快外，準確率也高達98%。

綜合英媒報導，新技術的檢測過程首先會用最先進的X光技術對患者進行掃描，並將掃描結果與新冠患者、健康人士和其他病毒性肺炎患者近3000張圖像的數據庫比較，然後再用AI來做診斷，以精準地判斷患者是否感染了新冠肺炎。

報導稱，研究團隊測試後發現，新技術只需幾分鐘就能揪出病毒，比通常需要2小時左右才能有結果的PCR檢測速度更快，而且這項技術的準確率也高達98%。科學家認為，新技術對急診部門和PCR檢測不易獲得的國家是一大福音。

領導該研究的UWS教授拉贊（Naeem Ramzan）表示，自從新冠爆發後，科學家就一直在尋找更快、更可靠的檢測工具，「新技術可以更快地讓我們檢測到病毒，但需要注意的是，由於新冠在感染初期症狀十分輕微，因此這項技術無法完全取代PCR檢測」。

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