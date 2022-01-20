呼籲第一線「把國門守下來」　民航局長談桃機群聚：不忍苛責

▲民航局長林國顯表示，對第一線染疫的人員多不忍苛責。（圖／資料照片）

記者許維寧／台北報導

桃園國際機場發生群聚感染事件，交通部民用航空局今天（1/20）慶祝75週年局慶，民航局局長林國顯勉勵同仁，「繼續把國門守下來！」但林國顯也表示，近日的本土疫情中也有第一線人員染疫，對此多不忍苛責，但也提醒同仁看到可能的風險就要及早處理。

交通部民航局走過75個寒暑，於今日低調「慶生」，不對外邀請賓客僅由局長林國顯表揚績優與資深員工，並由各單位派代表出席觀禮，由附屬員工獻上祝福影片。

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林國顯表示，民航局走過了四分之三個世紀，航空業近年逐漸完善安全管理系統（SMS），去年開始受到各界重視，鐵路、公路、交通安全都開始思考引進SMS模式，希望同仁更要進一步掌握模式精髓並擴及其他工作。

林國顯指出，SMS有三個層次，第一個層次是遵守規範，也就是照SOP執行；第二個層次是根據所想要達到的效果或結果來擬訂執行策略；第三個層次，則是建立以風險控管為導向的管理系統。這波本土疫情中也有第一線人員染疫，多數不忍苛責，但既然身處第一線就要克盡職責。

林國顯也提醒所有同仁，看到可能的風險，就要提早處理，「大家繼續把國門守下來。」

民航局表示，過去一年，三貂角、鵝鑾鼻兩處新長程雷達陸續啟用，高雄機場新航廈建設計畫已獲行政院核定，北竿機場跑道改善與新站區擴建工程已陳報行政院，台中、東部與離島機場的跑道、滑行道與航廈新建等計畫，也都持續執行中，雖然疫情尚未完全結束，但民航局與航空業都在為後疫情時代航空市場復甦積極準備。

▲民航局低調歡慶75年局慶。（圖／民航局提供）