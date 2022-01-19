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美5G頻段干擾暫時排除　長榮航空：飛美航班恢復正常起降

▲長榮航空第六架波音777貨機於當地時間10月14日下午01:55從美國西雅圖波音交機中心起飛。（圖／長榮提供）

▲長榮航空擁有國內最大波音777客機、貨機機隊。（圖／長榮提供）

記者許維寧／台北報導

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府發出警告稱，新的C波段5G服務可能使大量寬體飛機無法使用。對此，國際數家航空公司陸續異動飛美國航班，造成國際航空絮亂。但長榮航空今天（1/19）傍晚表示，已經接獲FAA最新核准適航替代符合方案，飛往美國相關機場班機暫時排除干擾疑慮，後續飛美航班可正常起降。

民航局今天說明，台灣民航業者現有航空器中，主要受影響機型為B777及B787。對此，前往美國航班19日後班機先暫緩，需等待FAA後續指導文件結論出爐後。長榮航空擁有國內最大777機隊，加上777機型為目前長程航班主力，長榮航空已先於上午宣布，先行將台北飛洛杉磯BR12、台北飛紐約BR32延後3小時起飛。

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長榮航空傍晚再聲明，下午已經接獲FAA最新核准適航替代符合方法（AMOC），長榮飛往美國相關機場暫時排除5G干擾的疑慮，長榮航空後續往返美國航班相關場站將維持正常起降。

根據外電報導，美國電信業者AT&T及Verizon將於美國時間19日清晨部署新的C波段5G服務，然而美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀（altimeters）等飛航儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落。對此，包括聯合航空等數家美國航空公司行文政府機構，直言除非主要機場獲准飛行，否則絕大部分商業航班及貨機都將停飛。

長榮航空也說，將持續掌握相關資訊，並密切關注波音公司、FAA之最新技術性對策資訊，必要時將擬定相關應變措施，以及做航班必要之調整，確保飛航安全。

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