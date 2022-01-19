美5G信號衝擊波音客機！明起飛美航班暫緩　今長榮2班延遲起飛

▲長榮航空波音777貨機。（圖／長榮提供）

記者許維寧／台北報導

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府發出警告稱，新的C波段5G服務可能使大量寬體飛機無法使用，連帶造成航班大亂。隨後日本全日空（ANA）和日航（JAL）已於18日宣布，將取消部分由日本飛美國的波音777航班。擁有台灣最大777機隊公司長榮航空表示，今天（1/19）台北飛往洛杉磯BR12、紐約BR32將先延遲三小時起飛。

路透社報導，美國電信業者AT&T及Verizon將於19日部署新的C波段5G服務，然而美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀（altimeters）等敏感的飛機儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。

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面對即將上路的C波段5G服務，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空等航空公司執行長聯合撰文給政府機構，直言除非主要機場獲准飛行，否則絕大部分的商業航班及貨機都將停飛。

交通部民航局指出，台灣民航業者現有航空器中，主要受影響機型為B777及B787。我方業者評估後，前往美國航班，部分已提早改於啟用前抵達。19日後往美國的班機先暫緩，需等待FAA後續指導文件結論出爐後，再決定後續航班安排。B748也受本次5G波段測試影響，但台灣並無該款航機。

國籍航空中長榮航空777機隊最龐大，包括34架777-300ER客機，以及8架777F貨機，但並非都飛往美國。長榮航空今天表示，因應美國聯邦航空總署（FAA）提出5G有潛在干擾777機型飛安的疑慮，今日台北－洛杉磯BR12、台北－紐約BR32均先延遲3小時起飛，以爭取FAA更新官方資訊的時間，長榮航空會密切關注美國相關單位對此案的最新發展，今日下午15時再行檢視航班調整。

長榮航空指出，民眾可至官網或利用APP查詢最新航班資訊，長榮航空也會密切關注波音公司、FAA最新技術性對策資訊，擬定相關應變措施並於必要時做航班調整，確保飛航安全。