她「狂吞32貫壽司」吃到飽拚回本　慘送急診吊點滴：還要再去吃

記者吳美依／綜合報導

美國加州24歲女子丹妮爾（Danielle Shapiro）前往「Sushi 85」餐廳用餐，只要花費50美元（約新台幣1380元），就可以無限量享用美食。她為了拚回本，狂吞32貫壽司及其他餐點，結果身體嚴重不適，送急診後，被診斷出胃食道逆流，吃藥及掛急診治療，數天後才康復；雖然她已經學到教訓，卻仍表示，「我肯定還會再去吃壽司的！」

丹妮爾非常熱愛壽司，一個月甚至會吃好幾次，她與朋友計畫來吃這間日式餐廳很久了，一坐下就開始狂點味噌湯、日式煎餃、32貫壽司及毛豆，「我們的晚餐大約吃了2小時，因為我們實在太飽了，只好一直停下來休息。」

▲丹妮爾（Danielle Shapiro）狂吃32貫壽司及其他餐點，結果身體不適，緊急送醫。（圖／翻攝TikTok@danielleshap）



用餐結束後，丹妮爾實在肚子太脹，在駕駛座上休息了30分鐘，才慢慢開車前往男友家。她坦言，當時就覺得胃不太舒服，卻以為只是因為剛吃完大餐，很快就會恢復了，未料隔天凌晨6時就被痛醒，「我的胃和胸部劇烈疼痛，難以深呼吸」，幸好被男友及時載往醫院治療。

明尼蘇達州醫學機構「梅奧診所」（Mayo Clinic）指出，胃食道逆流十分常見，幾乎每個人都可能發生，每個月都有6000萬美國人為此所苦，其症狀包括心口灼熱、胸口疼痛、吞嚥困難、食物或酸性液體逆流等等。

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