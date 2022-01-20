賴清德挑戰2024？ 林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德近日將出訪宏都拉斯，並過境美國洛杉磯，遭外界聯想是否與出戰2024角逐總統大位有關。對此，前立委林濁水20日表示，當過副總統的人，應該沒有不希望當總統的，所以賴清德往總統路上走並不用感到奇怪。

林濁水今接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，賴清德曾說過他是務實台獨，但這有點奇怪，應該要說自己是穩健台獨。他提到，賴清德曾說他對中國有善意，而這句話在民進黨人士中是很難講出口，「這代表他對台獨立場非常清楚，且這兩件事情對他來說相當明確。」

賴清德近日動作頻頻，林濁水表示，去年10月份的公投民調嚇到民進黨，賴清德便積極參與公投宣講，並參加中二補選助選，以及反對罷免林昶佐。林濁水說，在那時民眾50%以上反對開放萊豬，而賴清德在艱難的戰役中出面，會讓他覺得，「不想讓賴出頭的人很奇怪。」

對於賴清德過境美國，林濁水說，副總統去美國的又不只有他一個，過往連戰、呂秀蓮、吳敦義等人都去過美國、「那要不要也來聯想一下，這樣聯想會沒完沒了，但當副總統的人，應該沒有不希望當總統的。」

林濁水表示，賴清德他有許多從政經歷，且不要說當過副總統、當過行政院長、或是只當過部長等職位，就想當總統的人也很多，所以賴清德往總統路上走並不用感到奇怪。