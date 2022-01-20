殺人獵豹連續犯案！2男童玩耍突然被拖走　「身體被吃掉一半」

▲當地連續發生獵豹吃人事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦近來頻傳獵豹殺人事件，2名孩童在卡塔尼亞加持野生動物保護區(Katarniaghat Wildlife Sanctuary)附近遊玩時，慘被獵豹襲擊拖走，搜尋小組隔天在樹叢中找到被吃掉一半的遺體與頭部，當局目前正在全力追捕獵豹中。

當地官員表示，17日連續發生2起獵豹攻擊事件，下午6時接獲爆案，9歲男童拉姆泰伊(Ramtej)，在莫蒂普爾(Motipur)警方所管轄的Rikkha Pakadiya Deewan村突然遭到獵豹襲擊，警方與森林部門所組成搜救小隊立即出動調查，隔天卻在森林中找到男童被吃剩一半的遺體。

另外一起事件發生在同日晚間7時45分，馬泰拉(Matera)警局轄區的賈拉村(Jhala village)4歲男童阿迪亞(Aditya)，前來叔叔位於邁格拉普瓦村(Maiglapurwa village)家中玩耍時遭到獵豹攻擊，警方隔日在距離叔叔家約2公里處找到男童被吃剩的頭部。

警方目前已對吃人獵豹進行追捕行動，並呼籲民眾最近外出時盡量成群結隊，晚間則不要外出，尚不確定2起事件是否是同一隻獵豹所為。不過動物專家認為，獵豹不太可能在短時間內連續發動多起攻擊。