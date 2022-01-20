女友賭博輸28萬　答應「睡1晚1萬元」抵債：發生6次了！男友臉秒綠

▲女友陪睡抵債。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

賭博輸錢竟然用陪睡還錢！一名男網友表示，女友跟一群好友賭博，結果輸了28萬6千元，但因為還是學生，實在沒有那麼多錢可以還，也不敢家人說，於是女友跟其中一人談條件，陪睡一次一萬元，女友也答應對方，事後向他坦承「到現在為止已經發生了6次關係」，貼文一出，引起網友討論。

原PO在網路論壇「校園zuvio」發文，女友跟一群朋友玩妞、射龍門，一開始還贏了5、6萬元，沒想到一回過神就輸了快30萬，「但我覺得很有可能被設局了，不過我也沒證據就是了」，因為雙方都還是學生，真的拿不出那麼多錢，不敢跟家人說，也不敢跟原PO說「因為我也很討厭賭博，連樂透我都不買的」。

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債務的部分，女友跟好友私底下解決，好友表示會幫她處理這筆錢，「條件是要陪睡，一次一萬塊」，她一時也拿不出那麼多錢，便答應對方。後來，女友覺得對不起家人，對不起原PO，所以才坦白這件事情，「到現在為止已經發生了6次關係」。原PO聽到後超傻眼，不知道該怎麼辦，「我想問這種賭博欠的錢於法可管嗎？這種契約是成立的嗎？」

▲原PO覺得一切太荒唐。（圖／翻攝自校園zuvio論壇）



貼文一出，引起網友們討論，「就賭博成癮了啊，覺得自己會贏回來，就下注越來越多，你不考慮分手，還幫她問法規，真的綠帽戴好戴滿欸」、「學生敢玩這麼大我也是佩服」、「女友？分一分了吧，一次一萬的公車開什麼玩笑」、「人生七大不可思議之一：我能賭贏」、「你還有時間發文，趕快封鎖她的任何聯絡方式，最好這幾天換個地方住，不然她不見，賭場就找你了」。

事後，原PO透露，私底下去找提出陪睡條件的男生，「他說是我女友自己去請他幫忙的，他沒逼我女友，真的遇到垃圾…」不過，他暫時沒有打算要分手，會先陪女友度過難過，「我知道她現在是很無助的，希望她記取教訓吧」。