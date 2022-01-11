公園阿伯玩撲克牌變賭博　賭到忘記回家吃午飯被警當場抓包

記者高堂堯／南投報導

巫姓等5名60歲以上男子日前聚於埔里鎮仁愛公園，公然打撲克牌賭博，甚至到中午圍觀民眾逐漸散去返家吃飯，還欲罷不能；警方主動前往偵辦，當場查獲賭具和超過60萬賭金，訊後將巫男等人移送法辦。

▲公園阿伯賭到忘記吃飯，埔里警方強勢取締公園聚賭（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，仁愛公園內長期有老人下棋、玩撲克牌打發時間，近來屢屢接獲情資，顯示一些原本只是切磋牌技的長輩們，趁其他民眾圍觀、把風之際，竟悄悄轉而從事聚賭行為，犯行越發猖獗，造成正常使用公園進行休閒娛樂的民眾觀感不佳。

埔里警方經長期蒐證，於1月6日中午時分，發現圍觀民眾慢慢散去、欲返家吃午餐，現場賭客卻仍流連忘返、疏於防備時，見時機成熟，立即上前以強力執法手段控制現場，並當場查獲巫姓、吳姓、鐘姓、陳姓、吳姓等5名年均60歲以上的聚賭嫌疑人，查緝賭資共60餘萬元、撲克牌2副，全案訊後依賭博罪移送偵辦。

分局表示，年關將近，為防止賭博歪風盛行，已持續強化賭博犯罪預防宣導，並針對「公園」、「市集」、「廟會」或「博弈主題餐廳」等公共場所加強取締，避免小賭怡情的錯誤觀念掏空民眾荷包，守護辛苦掙來的積蓄好過年。