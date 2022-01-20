本土+13！歌友會小黃載過的「洗腎病患」　機場保全室友都染疫

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（20）日公布新增13例本土個案，曾去過金嗓歌友會的計程車司機（案17368）載過的洗腎病患與家人雙雙中鏢，但都是在醫院隔離時陰轉陽；機場保全（案17371）同為機場保全的室友隔離期滿檢驗陽性，指揮官陳時中表示，對社區影響低。

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增37例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及24例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今日新增本土個案為5例男性、8例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,363,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,344,301例排除)，其中18,041例確診，分別為3,238例境外移入，14,749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18119，再次採檢為陰性，改判排除)，累計116例移除為空號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

