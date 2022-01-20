LIVE／高雄1家3口確診「感染源不明」！陳其邁下午3點說明

記者許宥孺、吳世龍、陳羿妏／高雄報導

本土疫情延燒到南台灣，高雄時隔5個月、今（20日）再傳出新增確診個案！指揮中心說明，高雄確診的是一家三口，其中兒子（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後確診，而經衛生局回溯追蹤，其父母2人也染疫（案18156、案18157）。對此，高雄市長陳其邁也臨時取消下午慰問清潔隊公開行程，高市府臨時新增行程，下午3時將召開防疫記者會說明，屆時《東森新媒體ETtoday》將全程為您直播。

▼高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺攝）