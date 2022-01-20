「萬一失控就要封城！」　醫曝病毒共存3大衝擊：想得太輕鬆

▲國內疫情持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

本土染疫風暴持續延燒，今（20日）更驚傳疫情燒至高雄，某幼兒園全校師生進行篩檢。不過，對於近期國內出現「與病毒共存」討論聲浪，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰發文示警，與病毒共存可能會帶來的3大衝擊，最嚴重恐要封城。

隨著疫苗涵蓋率上升及病毒輕症化，最近國內出現了「與病毒共存」的討論。對此，蘇一峰醫師在臉書發文表示，「許多人把與病毒共存想得太輕鬆了」，他更警告「與病毒共存」可能會帶來醫療癱瘓、死亡增加，萬一失控更會面臨封城。

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蘇一峰醫師指出，原本計劃可能是每天增加一百例確診的共存，但病毒沒有配合計劃的義務。

▲是否該和病毒共存？蘇一峰醫師曝3大隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

對於與病毒共存的討論，中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎今受訪時表示，要和病毒共存有2個基本條件，也就是重症及死亡比率。

李秉穎強調，國內仍有20%的人沒打第一劑，這會使得我們無法放心和病毒共存，萬一台灣發生大規模社區感染，這些人就是有20%機率會重症、2至4%會死亡，醫療機構收治一定受到影響，結論就是導致無法與病毒共存。所以他坦言，現階段「有問題的不是第三劑」，而是仍有約20%的人遲遲未打基礎劑。