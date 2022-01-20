噁男畫面曝！捷運撿到皮夾花到剩104元　搭電梯緊靠女子襲臀

記者邱中岳／台北報導

日前有民眾搭捷運發現皮夾遺落在捷運站，返回尋找時卻發現遭撿走，捷運警察隊調閱監視器鎖定嫌犯，嫌犯到案坦承將6千元新台幣以及2千元振興5倍券花光，但警方發現，該嫌犯還被人在網路控訴摸2名女子的小腿以及臀部。

警方調查，42歲的吳姓男子平時居無定所，專門在萬華區出沒，2021年底時於西門捷運站拾獲民眾皮夾，卻沒有交由警方或捷運站務員處理，竟然私吞並將皮夾內的6千元現金以及2千元5倍券全部花用殆盡，警方逮人時發現皮夾僅存104元。

▲男子搭乘電梯疑似摸完女子臀部，女子驚嚇看了男子一眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，發現吳姓男子都穿同一件外套，在網路上有網友指控搭手扶梯時「被噁男摸小腿」，另外也查出，男子在搭電梯時，疑似趁機摸隔壁女子的臀部，大吃搭捷運民眾的豆腐，事後還返回電梯大方點鈔，但2被害人均無報案，警方只能依照侵占罪嫌函請萬華分局移送法辦。

警方表示，在網路上指控被摸腿的被害人，以及在電梯內疑似被摸臀部的女子均無報案，呼籲民眾如遇到不法情事，可就近向站務員求助，獲打電話報報警，目前將循管道聯繫，希望被害人踴躍出面指認。

▲男子撿拾民眾皮夾，竟直接花光6千元現金加上2千元5倍券。（圖／記者邱中岳翻攝）

據統計，2021年在捷運系統內發生之侵占案件總計79件，約佔捷運系統內刑案比例的29%，絕大多數都是因一時貪念、動心起意將拾得物品據為己有，警方特別提醒，侵占他人財物已觸犯刑法第337條侵占遺失物罪。

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