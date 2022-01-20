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執行署台南分署　貨運曳引車及半拖車27日大拍賣

▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變價程序，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標，自當天上午9時起憑身分證或相類之身分證明文件開始登記，10時起正式競價拍賣。

▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，本案是台南地檢署國土專組檢察官偵辦不法集團將廢棄物大量棄置並掩埋在臺南地區土地，造成土壤污染案件時，查扣主嫌供犯罪用之貨運曳引車與半拖車共14台。原訂1月17日進行拍賣程序，因有權利人聲明異議而臨時喊停，因聲明異議撤回，而重新公告拍賣，本次拍賣的營業貨運曳引車年份，從2010年到2021年都有，其中最新的車輛為賓士，2021年份，10677CC，該車輛滯欠牌照稅12109元，貸款餘額為558萬7000元。半拖車年份則從1992年到2010年。

▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒，本次拍賣之拍定人除須當場以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票或信用卡支付拍定價金及鑑定費用（每項1100元）外，尚需與債權公司洽談，取得清償證明或同意書後，才能領取標得的車輛。

▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證或相類之身分證明文件，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

▲行政執行署台南分署27日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車歡迎民眾到場競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為配合防疫工作，台南分署將於拍場會場（台南市安南區城西街三段1105巷121弄150號）入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食；台南分署將視疫情發展，如需要限制入場人數時，將另行公告。

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