張男欠繳交通罰鍰及費用30萬3千元　台南分署查封名下土地後半繳其餘分期

▲台南市北區張姓男子，欠繳交通違規事件罰鍰、燃料費、公路法罰鍰等合計30萬3千多元未繳，行政執行署台南分署查封他土地後，張男先繳15萬元，其餘每月分期繳納。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市張姓男子，2016年至2019年間因超速、無照駕駛、闖紅燈等交通違規事件分別遭裁處共59筆罰鍰，合計新台幣23萬3400元，另欠繳公路法罰鍰等合計30萬3千多元未繳，行政執行署台南分署查封他永康區持分土地後，張男與其家屬10日到場先行繳納半數款項15萬元，其餘由張男以每月5000元分期繳納方式償還。



台南分署指出，張男除欠交通違規事件分別遭裁處共59筆罰鍰，合計新台幣23萬3400元外，另張男欠繳2012、2013、2014、2020年度燃料費、2013、2014、2016、2018、2020年度公路法罰鍰及強制汽車責任保險罰鍰、交通罰鍰等合計欠繳97筆，分別經台南市政府交通局、嘉義區監理所台南監理站、台北市警局中正第一分局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額30萬3568元。

台南分署表示，在2020年11月間接獲移送案件後，雖曾核發執行命令扣押張男存款，但未扣得存款，台南分署再查封張男名下二筆位於永康區的持分土地，於1月10日由張男與其家屬到場先行繳納半數款項15萬元，其餘由張男以每月5000元分繳方式償還。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。