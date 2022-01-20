違規左轉再闖紅燈撞死女騎士　29歲男賠300萬獲原諒免坐牢

▲北市29歲謝姓男子，駕車行經大同區違規左轉撞擊李姓女騎士，導致她人車倒地搶救不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市謝姓男子駕駛自用小客車，沿大同區鄭州路西向東方向第1車道行駛，行經西寧北路口，違規左轉進入西寧北路再闖紅燈，李姓女騎士閃避不及連人帶車重摔在地，經搶救仍因外傷性顱內出血搶救不治。法院審理期間，他積極與李姓父母談和解，最後賠償300萬換取撤回告訴。士林地院審結，依過失致死罪處有期徒刑8月。緩刑2年。

從事運動用品29歲謝姓男子，去年3月23日晚間10時許，駕駛自用小客車，行經西寧北路口時違規左轉進入西寧北路再闖越紅燈，導致李姓女騎士當時沿鄭州路東向西方向直行到路口處時，因閃避不及，當場撞上謝男的汽車右前車頭，人車倒地，送醫搶救，仍因外傷性顱內出血於隔日宣告死亡。

謝男被依過失致死罪嫌起訴後，法院準備程序時他坦承犯行，也積極與女騎士父母達成和解，賠償新台幣300萬元（含喪葬費9萬元），女騎士父母接受他的道歉也願意具狀表明撤告。

法官審酌，他有悔過之誠、態度尚可，無前科，素行良好，且女騎士父母表示願意給予緩刑機會，依過失致死罪，處有期徒刑8月，依刑法第74條第1 項1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。