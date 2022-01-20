禾餘麥酒創辦人設崩壞！領補助酸塔綠班　痛罵蔡英文言論被挖出

▲禾餘麥酒創辦人陳相全推廣品牌。（圖／翻攝其中短片頻道 Together We Film YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

禾餘麥酒創辦人陳相全日前出言酸「塔綠班」引起爭議，該品牌還曾在民進黨黨慶擺攤、參加經濟部Buying Power社會創新獎，陳相全更被挖出曾發文痛罵總統蔡英文等，網紅「四叉貓」則對此表示，禾餘麥酒品牌素來有愛台灣設定，現在消費者跑光也是正常的事。

臉書粉專「農藝女孩看世界」日前發文挺農民，認為國人在疫情下應購買自家農產品，陳相全則用個人臉書帳號「Robert Chen」在文章下留言，「您應該就是塔綠斑（班）吧，果然綠色就是愛國的顏色」，引起網友議論。

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▲陳相全留言。（圖／翻攝農藝女孩看世界）



有網友挖出陳相全曾用「Robert Chen」帳號在2014年時發文，狠嗆太陽花學運時的領袖林飛帆及陳為廷，稱「為什麼我們不能槍斃這些叛國賊」，另在2018年說「沒看過像在蔡英文這樣孬種的中華民國總統」，批評台灣政府很爛，願意留在台灣的人是「腦袋有洞」。

禾餘麥酒素來有「台灣本土品牌」、「在地小農」、「文青愛台灣」等設定，陳相全言論被踢爆後，瞬間讓不少消費者發起拒買，四叉貓昨（19）日也在臉書發文表示，消費者相信你設定的廣告故事而買單，那就得努力維持這個設定才能繼續賺錢，禾餘麥酒老闆再怎樣都不該跳出來罵塔綠班，「人設崩壞導致消費者跑光不是很正常的事嘛」。

▼四叉貓發文。（圖／翻攝自Facebook）

