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超級路霸！男報廢貨車佔停車格3年當水果攤　拒繳38萬罰單遭查封

▲老父親拿子無牌貨車當水果攤，占用停車格不繳費欠38萬遭查封。（圖／彰化分署提供）

▲老父親拿兒無牌貨車當水果攤，占用停車格不繳費欠38萬遭查封。（圖／彰化分署提供）

記者游瓊華／彰化報導

彰化一台詹姓男子將兒子的無牌貨車拿來經營水果攤車，還長期占用停車格做生意而且拒繳停車費，遭民眾多次檢舉也不為所動，從108年起至110年12月間，將近3年期間幾乎天天都被開罰，他也不繳罰款，總滯欠金額近38萬元。彰化分署查封水果攤車，希望詹能以父親愛子的立場處理欠款，詹最後才同意分期繳納，讓事情圓滿落幕。

主任執行官胡天賜表示，登記在詹28歲兒子名下的貨車車牌，早已因車輛逾期檢驗遭彰化監理站註銷，卻被詹男拿來作為水果攤車使用，而且長期佔用彰化市中民街公有停車格，期間長達3年，附近民眾雖多次向警方舉報，但警察到場也只能開罰單。

▲老父親拿子無牌貨車當水果攤，占用停車格不繳費欠38萬遭查封。（圖／彰化分署提供）

▲一千多件的罰單案件堆疊起來將近有一公尺高。（圖／彰化分署提供）

詹男兒子已因這部車自108年起至110年12月間，遭警方及監理機關以「在道路收費停車經催繳而拒繳」的原因，開罰高達1千餘次，總滯欠金額達37萬9384元，但車輛卻依然持續違法停放。由於警方依法只能以開罰處理，卻無法強制將車拖走，長期困擾附近民眾的停車問題仍無法解決。有民眾向彰化分署陳情，希望能協助清除路霸，將該車輛拖走拍賣，以還清國家的欠款。

▲老父親拿子無牌貨車當水果攤，占用停車格不繳費欠38萬遭查封。（圖／彰化分署提供）

▲詹父同意以擔保分期繳納。（圖／彰化分署提供）

胡天賜表示，彰化分署在接到陳情後，立即傳喚詹男兒子到分署說明，但詹男兒子都未來說明，因此彰化分署先將他限制出境，同時也在去年12月15日上午會同移送機關到彰化市中民街現場執行，看到詹男正在貨車上賣水果，彰化分署執行人員告知將查封，並協調詹男同意後，將車拖吊至花壇彰化地檢贓物庫保管，準備進行拍賣。

由於罰鍰高達37萬餘元，縱拍賣該車也無法完全清償欠稅，彰化分署只能勸說詹男，是他利用兒子的車輛違規賣水果才造成兒子欠稅，希望他能以父親愛子的立場「子債父還」，幫兒子繳清所欠的罰鍰。歷經半月思考，詹男終於在今年1月6日到分署，表明願意擔任案件擔保人，分期繳納他害兒子所欠下的38萬停車費。

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