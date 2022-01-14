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社會 社會焦點 保障人權

拒繳11萬罰款！裝窮卻爽做美甲　愛車險被扣2寶媽當街求饒

▲二寶媽有錢做美甲卻不繳罰單。（圖／彰化分署提供）

▲二寶媽有錢做美甲卻不繳罰單。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名洪姓單親二寶媽，滯欠交通違規罰鍰、牌照稅和健保費，共111,172元遭移送執行，前年得知名下轎車要被查封，還不斷的向彰化分署求情，願意每月分期償還，後來只繳了4期，去年12月在美甲店爽做美甲，遭行政執行官抓包要再度查扣轎車，她當天就將逾期的分期欠款繳清，之後也正常繳款。

主任執行官胡天賜表示， 1名為彰化市洪姓義務人她滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬1,172元遭移送執行。其違規情形包括：於禁止臨時停車處停車遭罰1,200元，行駛高速公路違規使用路肩遭罰6,000元及多筆停車收費處罰單等，情節輕重不一。

▲二寶媽有錢做美甲卻不繳罰單。（圖／彰化分署提供）

▲天眼系統發現二寶媽的車停在美甲店前。

彰化分署於109年5月查知她無其他存款時，即將她名下自用小客車一輛(2014年，國瑞，1497C.C.)先予查封。但當時洪女則表示為單親家庭，需獨力扶養2名未成年子女，且家教收入每月僅2萬餘元，因此申請同意她以每月1,000元方式分期繳納。

胡天賜表示，當時考量洪姓義務人為單親媽媽及其經濟狀況，執行同仁始本於寬緩執行原則准予分期繳納；但洪繳了第4期後即未再正常繳款，經聯繫都以假藉疫情影響因素不繳。但在上個月執行官阮蕙芳協同稅務局以「天眼系統」執行專案時，卻在彰化市四維路一間美容美甲店前發現到她的車輛，由於她已違約未按期繳納，因此當場即將她的車輛查扣，並準備拖吊至保管場擇期拍賣。

▲二寶媽有錢做美甲卻不繳罰單。（圖／彰化分署提供）

阮蕙芳表示，由於洪女見愛車即將被拖吊，隨即與其母親從美甲店跑出來，請求暫勿拖吊，再給她一次機會；因見洪女與母親穿著打扮不俗，且其本人指甲也有鮮豔亮麗的彩繪，懷疑她是前來消費。因此就詢問她既申請經濟困難無法一次繳納而辦理分期，其後又未正常繳納，為什麼還有能力至店內消費？她則喊冤表示僅係陪同母親前來做彩繪指甲，自己並未參與。

執行官雖對其說詞持保留態度，惟衡情義務人或仍有接送小孩需要，因此再給她一次機會，同意暫不拖吊車輛，但命她應於當日下午至分署補繳分期款項。洪姓義務人隨即於當日下午至分署補足拖欠未繳之分期金額1萬元，目前已回復正常繳納中。

▲二寶媽有錢做美甲卻不繳罰單。（圖／彰化分署提供）

為有效遏止交通違規行為，法務部行政執行署彰化分署近期配合執行署辦理交通違規罰鍰加強執行專案，藉由彰化縣地方稅務局「天眼車牌辨識系統」科技，協助找到行為人使用的車輛並予以查封，從根源斷絕交通違規行為繼續發生，從107年9月迄今「天眼系統」已查獲欠稅車輛達145部。

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