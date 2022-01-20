　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強生陷「派對門」爭議　保守黨議員倒戈投靠工黨

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲英相強生在封城期間開趴引發爭議，甚至引發下台危機。（圖／路透） 

中央社倫敦19日綜合外電報導

英國首相強生被控一再違反防疫封城規定開趴而陷入「派對門」爭議，他的保守黨同僚、國會議員威克佛今天倒戈，宣布投靠在野的工黨。

法新社報導，威克佛（Christian Wakeford）發訊息告訴強生（Boris Johnson）：「你和整個保守黨（Conservative）已證明，根本不夠格給予英國應得的領導統御及政府。」

威克佛的選區在英格蘭西北部靠近曼徹斯特的南貝里（ Bury South）。2019年國會選舉，強生領導的保守黨從工黨（Labour）手中拿下許多席次，而南貝里就是其中之一。

唐寧街首相官邸的幕僚被控在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間開趴飲酒作樂，有7名國會議員倡議對強生發動不信任投票，其中包括威克佛。

下議院（House of Commons）開會時，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）指著與其他工黨議員比肩同坐的威克佛表示歡迎。

施凱爾表示：「猶如威克佛所言，保守黨政府的政策絲毫沒有嘉惠南貝里選區的民眾，而且徒然造成他們每天面臨的困境更惡化。值此需要努力的時刻，我非常高興威克佛加入工黨。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案
獨／被爆「婚內一夜情ØZI」　Keanna深夜回應了！
本土疫情延燒　12縣市校園措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東加海底火山噴發　NASA：威力逾「廣島原爆500倍」

強生陷「派對門」爭議　保守黨議員倒戈投靠工黨

美國援助烏克蘭「55億台幣」　嚇阻俄羅斯入侵野心

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚、強烈反對

美國免費發送「4億個」N95口罩　下週起全國上萬站點取用

美股4大指數全暴跌　專家：市場針對聯準會緊縮立場做調整

土耳其推正名　傳將向聯合國登記改用Türkiye

烏克蘭駐歐盟大使：俄應停止「復興蘇聯」的想法　重塑為現代國家

初生小牛擁有3隻眼4個鼻孔　村民開心膜拜：是濕婆神轉世！

劇毒蜘蛛垂降在愛女熟睡臉龐　母驚恐喊︰我要把房子燒了

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

走斑馬線上...汽機車左轉未讓　直接過彎撞上！行人慘遭擊落

周杰倫曬昆凌「超凸懷孕照」！　認三度當爸：這最美好的禮物

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

東加海底火山噴發　NASA：威力逾「廣島原爆500倍」

強生陷「派對門」爭議　保守黨議員倒戈投靠工黨

美國援助烏克蘭「55億台幣」　嚇阻俄羅斯入侵野心

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚、強烈反對

美國免費發送「4億個」N95口罩　下週起全國上萬站點取用

美股4大指數全暴跌　專家：市場針對聯準會緊縮立場做調整

土耳其推正名　傳將向聯合國登記改用Türkiye

烏克蘭駐歐盟大使：俄應停止「復興蘇聯」的想法　重塑為現代國家

初生小牛擁有3隻眼4個鼻孔　村民開心膜拜：是濕婆神轉世！

劇毒蜘蛛垂降在愛女熟睡臉龐　母驚恐喊︰我要把房子燒了

房東換新電表「補收萬元電費」！聽房客拒繳喊告：我虧錢欸

台南2間KTV大戰！推出「夜唱5小時88元」網嗨：我要看到血流成河

東加海底火山噴發　NASA：威力逾「廣島原爆500倍」

強生陷「派對門」爭議　保守黨議員倒戈投靠工黨

漫威男星滑雪身亡留1子　影集《月光騎士》將上映迪士尼沉痛發聲

快訊／ØZI深夜赴警局喊告！首露面談48秒性愛片：爸媽很擔心

學測試場20日下午「開放查看」　須量體溫、戴口罩

台灣Rondo飆分秀　林韋翰轟CBA生涯新高23分

俄女模吃蚵仔麵線「一口淚崩」：想帶爸爸來台吃　卻永遠無法實現

快訊／國道三號沙鹿段「轎車翻覆邊坡」！釀1死4傷　警消急搶救

宋智雅人設大崩壞！豪宅被爆是租的　韓網踢爆：中國公司幫她付錢

國際熱門新聞

美國援助烏克蘭55億台幣 嚇阻俄羅斯入侵野心

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚

美國免費發送「4億個」N95口罩　下週起實施

美股全暴跌　台股慘摔290點...兇手現身

正妹熱戀大24歲窮男友　婚後才知嫁給富豪

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

東加海底火山噴發　NASA：威力逾廣島原爆500倍

AV女優曝幕後真實「做愛時長」：男優真的狂

賺中國1716億順差！台灣一半上班族卻「月薪4萬↓

染Omicron病毒5大症狀曝　專家：不舒服就篩檢

劇毒蜘蛛垂降愛女臉龐　母喊︰我要把房子燒了

3老對決！拜登民調跌　希拉蕊2024再戰川普

小牛擁3眼4鼻孔　村民膜拜：濕婆轉世

土耳其推正名　傳將向聯合國登記改用Türkiye

更多熱門

相關新聞

學測試場20日下午開放查看 須量體溫、戴口罩

學測試場20日下午開放查看 須量體溫、戴口罩

111學年度學科能力測驗將於21日至23日舉行，學測試場於20日下午2時至4時開放查看，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，考生和家長進入考分區學校時，必須量體溫和佩戴口罩。

新竹三民國小女學生確診　全校PCR出爐

新竹三民國小女學生確診　全校PCR出爐

美國免費發送「4億個」N95口罩　下週起實施

美國免費發送「4億個」N95口罩　下週起實施

國泰桃園分行員工穿戴N95、防護衣　防疫再升級！

國泰桃園分行員工穿戴N95、防護衣　防疫再升級！

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染英國首相強生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

Keanna被爆婚內一夜情ØZI　回擊：之前沒有經紀人

被問「怎向小孩解釋爸媽分開」汪小菲首談離婚變臉沉默

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

愛喝火鍋湯？減重醫PO「恐怖漸層照」警世：我不敢喝

小商人PO「結婚證書」打臉！　青青：明天就換新身分證

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面