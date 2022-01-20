俄女模吃蚵仔麵線「一口淚崩」：想帶爸爸來台吃　卻永遠無法實現

▲俄羅斯模特兒Tasia品嘗蚵仔麵線，卻想起爸爸當場淚崩。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio）



記者林彥臣／綜合報導

在台灣工作的俄羅斯模特兒 Tasia，接受「不要鬧工作室」的邀請，品嘗台灣相當尋常的小吃蚵仔麵線，沒想到這一品嘗卻讓 Tasia淚崩，回想過去小時候跟爸爸想處時的種種回憶，還有想讓爸爸來台灣吃便宜又美味的蚵仔麵線，卻再也無法實現的心願。

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▲Tasia只吃了一口，當場就像凍結了一樣，然後就落下了一滴眼淚。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Tasia吃了一碗有加辣、加香菜的蚵仔麵線，但是只品嘗了一口，她就當場像是凍結了一樣，說不出話，也沒再吃下一口。頻道主持人強尼接著問她，「怎麼了，太辣了？」

Tasia說，很好吃，只是這個食物讓她想起了爸爸，小時候爸爸總會帶著她釣魚，然後把釣到的海鮮當晚餐，爸爸知道她喜歡吃辣、吃香菜，都會幫她加進去。

Tasia回憶表示，在她的家鄉蚵仔很貴，有一次她生日的時候，爸爸帶她去餐廳吃蚵仔，這也是父女倆第一次吃到蚵仔，這碗麵線讓她想起爸爸，爸爸生前總是辛苦的工作，捨不得花錢在自己身上，都把想盡辦法存錢給她跟弟弟，或是帶他們去餐廳吃好吃的。

▲在Tasia的家鄉，蚵仔是很貴的食物，但是在台灣蚵仔一點都不貴。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Tasia說，可是到了台灣讓她驚訝的是，在這裡蚵仔麵線一點都不貴，「我希望，他可以在這裡吃到這一碗」。

Tasia最後表示，她不是故意又哭了，只是這碗蚵仔麵線，爸爸以前也是這樣弄海鮮晚餐給她吃，只是他不會把海鮮弄在麵上，「爸，我答應你我會堅強」。

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