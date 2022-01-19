烏克蘭駐歐盟大使：俄應停止「復興蘇聯」的想法　重塑為現代國家

▲烏克蘭駐歐盟大使與美國參議員都認為，普丁的野望就是想要「復興蘇聯」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭駐歐盟大使切恩佐夫（Vsevolod Chentsov）接受美國媒體訪問時，針對俄烏局勢發表看法表示，俄羅斯需要在世界上前進，應該停止「復興蘇聯」的想法。美國參議員羅姆尼（Willard Mitt Romney）也認為，普丁想要建立一個「類蘇聯」的模式。

根據CNBC報導，切恩佐夫表示，俄羅斯需要將自己重塑為一個現代國家，不要再拘泥於蘇聯重建的想法，「它（蘇聯）已經消失了」。

2014 年，當俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞時，克里姆林宮與歐洲的關係跌至低谷，並且支持烏東的親俄勢力起義，此後烏克蘭軍隊和親俄軍隊之間的小規模戰鬥一直持續發生。

美國官員警告，俄羅斯對前蘇聯共和國的烏克蘭有潛在的可能性，所以克里姆林宮將 100,000 名士兵轉移到邊境附近。地緣政治分析人士認為，莫斯科的行動以及任何入侵都將是為了增強俄羅斯在該地區其他勢力的影響力。

羅姆尼表示，普丁希望重建一個「類蘇聯」模式，但是這個形況是不允許發生的。

▲美國國務卿部林肯聲明強調，應該繼續透過外交途徑解決俄烏緊張局勢。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）辦公室在一份新聞聲明中說，「國務卿強調了繼續透過外交途徑，來緩和圍繞俄羅斯與烏克蘭，及其附近的令人深感不安的軍事集結的緊張局勢的重要性。」

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