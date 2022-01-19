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俄羅斯打臉美國粗暴言論　國防部：部隊已全數「撤離哈薩克」

▲▼俄羅斯軍人抵達哈薩克。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部表示，當初派去哈薩克維和的兵力，已經全數撤離回到駐地。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部19日宣布，集體安全條約組織（CSTO）在哈薩克執行維和任務的所有人員以及軍事武器裝備，已全部返回駐地，搭載最後一批維和人員的4架軍用運輸機已在莫斯科軍用機場降落。然而在俄羅斯承諾出兵時，美國國務卿才警告哈薩克恐怕「請神容易送神難」，被俄羅斯外交部反擊是「粗暴言論」。

俄國防部指出，在1月6日至19日期間，為運送維和人員，俄軍用運輸機飛行212架次。此外，為從哈薩克撤離俄羅斯和外國公民，俄軍用運輸機飛行了20多架次，運送2200餘人。

布林肯7日向媒體談論到哈薩克情勢時表示，「我認為近代史的一個教訓是，一旦讓俄羅斯人進了家門，有時就很難趕他們走」，意指哈薩克未來恐怕很難遏止俄羅斯的影響力。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當初警告哈薩克「請俄容易，送俄難」。（圖／路透）

俄羅斯外交部8日在臉書發表聲明，批評布林肯（Antony Blinken）企圖針對哈薩克的不幸事件開玩笑，但此舉非常「粗魯無禮，也不是布林肯第一次這樣做。」俄方還指控，布林肯「嘲笑集體安全公約組織（CSTO）完全符合正當性的反應。」

CSTO是由俄國、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯及塔吉克組成的軍事聯盟。托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）公開求助後，以俄羅斯為首動員出兵維和。

總統托卡葉夫日前表示，哈薩克境內的集體安全條約組織維和部隊人數約有2300人，示威動亂為期一周，官方統計全境有7939人被逮捕。

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