　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄羅斯軍隊進入「白俄羅斯」　立陶宛：構成直接威脅

▲▼立陶宛國防部長表示，俄羅斯軍隊進入白俄羅斯進行兩國聯合軍事演習，對立陶宛構成「直接威脅」。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

▲立陶宛國防部長表示，俄羅斯軍隊進入白俄羅斯進行兩國聯合軍事演習，對立陶宛構成「直接威脅」。圖為俄羅斯坦克車。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

中央社維爾紐斯19日綜合外電報導

立陶宛國防部長今天表示，俄羅斯軍隊進入白俄羅斯（又譯白羅斯），進行兩國當局所謂的聯合軍事演習，對北約成員國立陶宛而言，構成「直接威脅」，恐促使華府調派更多軍隊駐紮本地區。

俄羅斯軍隊和裝備17日抵達前蘇聯加盟共和國白俄羅斯，參加「盟軍決心」（Allied Resolve）演習。演習地點在白俄西部和北大西洋公約組織（NATO）成員波蘭及立陶宛相鄰的邊界附近，接近南部與烏克蘭接壤地區。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在臉書（Facebook）發文表示：「在當前情勢下，我們不但將俄羅斯軍隊進入白俄羅斯視為安全局勢的破壞因子，也將之視為對立陶宛的重大直接威脅。」

▲▼立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）。（圖／翻攝自Facebook／Arvydas Anušauskas）

▲立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）。（圖／翻攝自Facebook／Arvydas Anušauskas）

阿努紹斯卡斯呼籲北約和美國調派更多軍隊進入本地區來因應。

他告訴媒體：「我認為美國調派更多軍力到歐洲的動作，肯定在作業中，此乃局勢所需。 」

美國國務院一名高級官員18日表示，俄羅斯軍隊引發關切，外界憂心他們「可能」會被用來攻擊鄰近的烏克蘭。

部分媒體18日報導，美國政府憂心俄羅斯藉軍演在白俄羅斯境內部署核子武器。

阿努紹斯卡斯表示，俄羅斯已在加里寧格勒（Kaliningrad）部署核子武器「很長一段時間」。因此，他們在白俄羅斯的布局，「不會大幅改變局勢」。加里寧格勒是俄羅斯最西端的領土，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

「我們明白地說：俄羅斯這些（核子）武器就在北約國家的旁邊，距離我們的邊界約100公里。」

俄羅斯2018年表示，俄國在加里寧格勒部署能搭載核子彈頭的飛彈。這款伊斯坎德飛彈（Iskander）射程500公里，可以搭載傳統或核子彈頭。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案
獨／被爆「婚內一夜情ØZI」　Keanna深夜回應了！
本土疫情延燒　12縣市校園措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本「馬毛島」將興建軍事基地　居民反應兩極

俄羅斯軍隊進入「白俄羅斯」　立陶宛：構成直接威脅

俄羅斯打臉美國粗暴言論　國防部：部隊已全數「撤離哈薩克」

向中國賀年祝發財？美4大航母打擊群集結南海　北京冬奧展開演訓

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

走斑馬線上...汽機車左轉未讓　直接過彎撞上！行人慘遭擊落

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

周杰倫曬昆凌「超凸懷孕照」！　認三度當爸：這最美好的禮物

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

日本「馬毛島」將興建軍事基地　居民反應兩極

俄羅斯軍隊進入「白俄羅斯」　立陶宛：構成直接威脅

俄羅斯打臉美國粗暴言論　國防部：部隊已全數「撤離哈薩克」

向中國賀年祝發財？美4大航母打擊群集結南海　北京冬奧展開演訓

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治…享年37歲

孟美岐沒被封殺？新作《我心飛揚》突衝熱搜…陸網狠酸：小三飛揚

日本「馬毛島」將興建軍事基地　居民反應兩極

Zuvio校園大專盃總決賽23日開打！電競不死鳥助陣炒熱冠軍氣氛

快訊／ØZI性愛片外流「沒提告」原因曝光！　警方揭偵辦最新進度

「挺喬帥」茲維列夫碰澳洲地主選手被噓爆　直落3勝出挺進32強

李沃牆／大陸打房兩難：一管就死一放就亂

日本20歲鮮肉秀「花式跳繩」　帥穿西裝超靈活嗨翻成人式

軍武熱門新聞

俄羅斯軍隊進入白俄羅斯　立陶宛：構成直接威脅

日本馬毛島將興建軍事基地　居民反應兩極

俄羅斯國防部：部隊已全數撤離哈薩克

向中國賀年祝發財？美航母打擊群集結南海

殲-20搭載WS-10C發動機　官方試飛帥照曝光

美最強武器罕見造訪關島　CNN曝背後意圖

殲15戰機4度墜機　俄專家：貪小便宜所致

美軍研發冠狀病毒通用疫苗　一期試驗結果有效

美軍雙航母將會師中國周邊 唯一海陸F-35C中隊隨林肯號部署亞太

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

英媒爆：一旦俄羅斯入侵烏克蘭　英軍立刻撤離

台船聲明「詳述」潛艦國造遭爆料案 張競嘆：豬隊友

台灣研發新戰機是個壞主意？美專家：戰機撐不了多久

俄軍在烏克蘭邊境進行「實彈演習」　出動300件重型武器

更多熱門

相關新聞

美國援助烏克蘭55億台幣 嚇阻俄羅斯入侵野心

美國援助烏克蘭55億台幣 嚇阻俄羅斯入侵野心

烏克蘭面臨俄羅斯入侵威脅之際，美國當局今天證實，已額外核撥2億美元的安全援助給烏克蘭。

俄羅斯國防部：部隊已全數撤離哈薩克

俄羅斯國防部：部隊已全數撤離哈薩克

斯洛維尼亞挺台　國台辦回酸

斯洛維尼亞挺台　國台辦回酸

烏克蘭駐歐盟大使：俄應停止復興蘇聯的想法

烏克蘭駐歐盟大使：俄應停止復興蘇聯的想法

向中國賀年祝發財？美航母打擊群集結南海

向中國賀年祝發財？美航母打擊群集結南海

關鍵字：

俄羅斯白俄羅斯立陶宛軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

Keanna被爆婚內一夜情ØZI　回擊：之前沒有經紀人

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

被問「怎向小孩解釋爸媽分開」汪小菲首談離婚變臉沉默

愛喝火鍋湯？減重醫PO「恐怖漸層照」警世：我不敢喝

小商人PO「結婚證書」打臉！　青青：明天就換新身分證

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

ØZI的「Ø」怎麼打？

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面