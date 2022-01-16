學測生物留意疫情、地科注意手寫題　必考重點看這裡

▲生物補教老師認為，新冠肺炎仍是今年學測考題焦點。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測本週五（21日）登場，生物補教師認為，相信新冠肺炎仍是今年考題焦點，尤其是疫苗類別，加上新課綱著重在素養導向，建議考生加強圖表分析題、實驗題型以及閱讀測驗相關題型練習；地科補教老師則提醒，學測首次出現手寫題型，預估以初中階觀念考題為主，要注意圖表繪製、橫縱軸單位描述。

生物補教老師徐洋指出，今年生物也是新課綱考題，圖表分析題、生活情境應用都是新課綱希望學生培養能力，故考生應加強圖表分析題、實驗題型以及閱讀測驗相關的題型練習，而在熟悉基礎概念外，跨科目的連貫考題及應用也是新課綱重點，所以考生也加強留意跨章節重點以及跨領域知識。

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徐洋進一步分析，從學測歷屆生物試題看來，各章節出題量都相當平均，今年學測為新課綱第一屆，生物範圍只剩下細胞生理學、遺傳學、分子生物學和演化分類學，像是細胞生理學的光合作用與呼吸作用的作用調節機制，演化學的演化理論及證據，分類學的支序學，都是很重要的考點，請考生一定要熟讀相關內容；實驗部分則要留意顯微技術，因為考生很容易搞混。

至於生活與時事部分，徐洋認為，由於新冠肺炎疫情持續延燒，故仍有機會成為考點，尤其是疫苗類別，包含AZ疫苗、BNT疫苗、莫德納疫苗與高端疫苗的比較，還有其藥理機制，這涉及分子生物學的應用考題，考生一定要在考前特別留意。

▲地科補教老師提醒考生注意手寫題。（圖／資料照片）

至於地球科學部分，補教老師高清表示，今年學測首次出現手寫題型，推估應以初中階的觀念考題為主，手寫時要注意圖表的繪製、橫縱軸單位的描述，還有題幹中敘述的環境因素等，以地科的幾大主題來說，像是地質主考斷層與地球構，天文主考日月地關係與週日週年運動，海洋主考分層與海水的運動，大氣主考氣候現象的分析與風的討論，都會是重點。