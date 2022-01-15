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學測化學增素養題　補教師曝「這條件」是關鍵

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

▲學測物理補教師指出，答題速度是關鍵。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學學測下週五（21日）起一連舉行三天，化學補教老師董樂指出，今年學測最顯著差異是增加素養題，考生要在有限時間內分析解題，故不僅要鞏固學習內容，提升答題速度也是重要關鍵，學測化學考題向來偏重基礎，考題靈活而不艱澀，新課綱更是如此，建議考生在最後衝刺時間，熟知基本觀念，學測前多做學測歷屆考古題，對自己多點信心，才能沉著應對大考。

今年學測化學除了範圍和往年不同外，董樂分析，最顯著差異是增加素養題，考生需在有限時間內分析解題，在最後衝刺階段，不僅要鞏固學習內容，提升答題速度也是重要關鍵，而素養題一般會以實際化學實驗或生活相關例子為主，讓考生融入情境解決問題，因此題幹敘述長，如同加強版的閱讀測驗，但真正要考的內容終歸脫離不了基礎觀念及計算。

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董樂認為，準備素養題重點不在於學習過多艱深的補充知識，而在於練習閱讀時「語感」，要迅速從資料中擷取有用資訊，建議考生可多練習課本、習作、坊間參考書，以及學測模擬考題中包含的素養題，切勿因為題目太長而跳過不練，應該嘗試靜下心來分析答題，真正大考時才不至於緊張慌亂。

▼學測物理補教師，建議考生前多做學測歷屆考古題。（圖／資料照片）

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

至於考試重點部分，董樂指出，學測化學考題向來偏重基礎，考題靈活而不艱澀，新課綱更是如此，各章節的基礎觀念都是必考內容，像是定比定律、倍比定律、質量守恆、熱反應、酸鹼定義、常見藥品等。

在學測化學計算部分，董樂說，計算都不牽涉複雜算術，以能正確運用公式為主簡單，且計算幾乎脫離不了莫耳數；今年時事題則要留意諾貝爾化學獎、消毒用的酒精、次氯酸水等差異等部分。

至於圖表與實驗題，董樂指出，務必留意圖表的「標題」、「兩軸」、「單位」等各種資訊，以免判讀錯誤落入陷阱，課本及講義上有出現過的圖表都要特別留意；另無論是否有做過該實驗，都要記得拿出實驗記錄本讀實驗內容，務必留意實驗目的等資訊。

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