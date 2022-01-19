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東吳大學證實有確診者足跡！學生怕爆「當天大會考」：完了

▲▼東吳大學城中校區。（圖／翻攝Google Map）

▲東吳大學城中校區。（圖／翻攝Google Map）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市衛生局19日晚間證實，接獲桃園市政府通知，東吳大學城中校區有桃園個案（案18116）16日到城中校區「作楠廳」的足跡。據悉，目前校方已要求百餘名師生進行自主健康管理。然而，有學生看到報導後傻眼表示，當天是會計大會考，預估教室可容納200人。

案18116於16日到城中校區作楠廳的消息曝光後，有東吳學生在《Dcard》表示，16日是會計大會考，且至今3天都還有許多學生到教室內上課或考試，「怕爆」、「順帶一提，今天會議室裡面是其實大概200人。而且因為位子不多所以多放很多板凳，等於沒有社交距離，上台報告的同學還有人沒戴口罩，謝謝學務長」、「我這禮拜有去學校考試整個怕爆耶」。

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台北市衛生局19日晚間證實，東吳大學城中校區有一例桃園個案（案18116）足跡，目前沒有更多資訊。

東吳大學指出，該場地在16日當天就已經消毒過，確診者沒有跟東吳師生有任何接觸，校方基於保險起見，才請師生進行自主健康管理；另外，19日有師生在作楠廳進行期末成果發表，人數約一百餘人，校方基於保險，才建議在場師生進行自主健康管理，落實體溫量測、消毒、戴口罩等動作。

東吳大學表示，確診者並沒有與東吳大學的師生有任何接觸，當天進入該教室整理與清消的工友事後都沒進入校園，校方也請工友到醫院進行PCR檢測，加上確診者足跡已經是3天前，基於保險起見才會請師生自主檢康管理7天，「請外界不要過度臆測。」

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