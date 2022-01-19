年後跳槽偷更新履歷…「同業捅刀」告密現任主管　她哭：圈子好小

▲在求職平台更新履歷被主管發現。非當事人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者黃可昀／綜合報導

剛領完年終許多人都在觀望新公司，準備跳槽加薪！但一名女子尷尬表示，她不久前更新了APP上的履歷，沒想到過幾天主管竟然主動關心她「發生什麼狀況？」還附上她的履歷截圖，她瞬間覺得自己被出賣，感覺自己裡外不是人！

原PO在Dcard表示，她原本預計年後要轉換跑道，在求職APP上更新了履歷，並且將履歷表開放給所有企業查看，結果「同業人資專員，竟然截圖詢問目前就職公司高管」，主管後來拿著截圖來質問她，由於她還沒領到年終，擔心自己的獎金不保，一時之間只好隨便掰個理由矇混過去。

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▲想年後轉職，竟被人資出賣。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



事後原PO越想越生氣，「這件事情發生後，讓我覺得原來圈子那麼小」，同業竟然擅自截圖履歷，拿給她的現任主管看，分明想挖坑給她跳，「有人有遇過這種情況嗎？」

網友回應，「很多產業人員資訊是流通的吧」、「我直接封鎖相關公司才開履歷！這種情況真的尷尬」、「就說放著看行情啊，很明顯的意思吧哈哈哈」、「同為參一角的人資專員，的確招募同事其實會時不時地上去看一下上面人才狀況，很難不被發現」、「其實好像很正常欸.. 人資還會互換帳號看人力網站，看自家公司員工有沒有開履歷」、「從來沒關履歷+1 ，如果有更好的工作薪水更高剛好直接換工作。」