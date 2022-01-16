離職潮來了！工程師醞釀「領完年終秒閃人」　網誠實：我隔天就辭

▲過完年可能旁邊同事就不在了。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

農曆年後都會爆發一波離職潮，不少跳槽、換行業的人都會選在這時候換工作，因為已經領完年終，一整年的辛苦值得了，年終獎金一拿到手就立刻提辭呈！一名網路工程師透露，他在這間公司待了2年，有換公司的打算，「我自己還在考慮該裸辭或是先找一份工作再辭，有人也是等領完年終過完農曆年就要閃人的嗎？」

原PO在Dcard透露，他並不滿意現在的公司待遇，但不得不說年終很豐厚，想換工作至少也要等年終入袋，聽說有幾位同事也有這規劃，有些人甚至要直接「裸辭」，顧不得還沒找到新工作，拿到年終就要辭職回家休息，以最快速度離開這間公司。

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▲早就想離職的人也會撐到領完年終。（示意圖／記者劉維榛攝）



看同事紛紛有離職打算，原PO心想自己也在這熬了2年，也差不多可以觀望新公司了，但好不容易撐到年末時刻，一定要等領完年終獎金再走，不過真的有人敢剛拿到獎金就要走嗎？「領完年終就要離職的人是不是很多？」

網友指出，年後離職早就是職場常態，底下留言很多人也是在等年終到手就要閃人，「這種狀況超多的吧，所以年後職缺都超多的」、「今天已領，今天也有尾牙，所以下禮拜一提」、「我打算一領到年終隔天提」、「我今天提離職了」。