5G訊號測試恐衝擊飛安　華航跟進日本！調整飛美777航班

▲華航波音777-300客機。（圖／ETtoday資料照）

記者許維寧／台北報導

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府機構發出警告稱，新的C波段5G服務可能使得大量寬體飛機無法使用，連帶造成航班大亂。隨後日本全日空（ANA）和日航（JAL）已18日宣布，將取消部分由日本飛美國的波音777航班。中華航空今天（1/19）也表示，將配合相關通告調整部分航班時間。

路透社報導，美國電信業者AT&T及Verizon將於19日部署新的C波段5G服務，然而美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀（altimeters）等敏感的飛機儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。

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面對即將上路的C波段5G服務，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空等航空公司執行長聯合撰文給政府機構，直言除非主要機場獲准飛行，否則絕大部分的商業航班及貨機都將停飛。

華航今天表示，將遵照美國FAA聯邦航空總署及波音公司發布的飛航通告執行，避免航機遭受5G訊號干擾，同時配合相關通告，調整部分航班時間，後續並持續關注技術對策及據以執行，確保飛航安全。

據了解，華航已將一班飛往舊金山的航班時間往前調整。目前華航777機隊共計13架，包括10架777-300ER客機，以及3架777F貨機，但並非13架近日都有飛往美國。

國籍航空中長榮航空777機隊最龐大，包括34架777-300ER客機，以及8架777F貨機。長榮航空表示已掌握相關消息，將擬定應變措施，詳細狀況長榮航空正在了解中。