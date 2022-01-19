　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國3老對決！拜登上任滿1年支持度大跌　希拉蕊有望2024再戰川普

▲▼美國總統拜登、前國務卿希拉蕊、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登、前國務卿希拉蕊、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登上任滿周年，不過近來民調卻持續下滑，甚至創下33％新低，選民對民主黨這一年以來重振經濟、控制疫情的失敗感到灰心。與此同時，74歲的前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）成為支持者的新希望，有可能會看到她和75歲的前總統川普（Donald Trump）於2024年總統大選再次對決。

現年79歲的拜登上任滿一年之際，美國通貨膨脹率飆升至39年新高，原本減緩的新冠肺炎疫情，隨著超強變種病毒Omicron的出現重燃，確診數甚至創下歷史新高，而諷刺的是，拜登競選時的口號就是「控制疫情、重振經濟」。根據2022年一份最新民調顯示，拜登目前的支持度僅33％，不滿意度達53％，在疫情、經濟和外交的個別項目上，不滿意度都超過50％。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登上任滿一年支持度大跌。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，希拉蕊成為民主黨支持者的新希望，希拉蕊丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）的重要幕僚摩里斯（Dick Morris）表示，如果民主黨在2022年的期中選舉，失去國會的絕對優勢，那麼拜登跟副總統賀錦麗（Kamala Harris）就很難繼續維持支持度，美國人很有可能看到希拉蕊和川普於2024年再度對決。

希拉蕊近來也積極復出，她日前曾表示，「如果我們沒有一個能把事情辦成的國會，如果我們沒有一個可以指望、理智、穩定且富有成效的白宮，那麼一切都毫無意義。」摩里斯說，希拉蕊的說法創造出了一個「零和賽局」（Zero-sum game），這意味著只要拜登做得越差，她就會做得越好，「因為她把自己視為民主黨拜登的替代品。」

▲▼美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊有望再戰2024。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》日前也刊出一篇由民主黨人士撰寫的專欄指出，拜登跟賀錦麗慘不忍度的民調結果，是替希拉蕊創造復出的機會，「她是一位經驗豐富的全國性人物，也比拜登年輕，可以提供一種不同於民主黨目前採取的無序且不受歡迎的執政方式。」

雖然前總統川普尚未正式表態，是否計畫在2024年再度參選，但他近來也動作頻頻，甚至在15日舉行了自去年7月以來的大型集會，外界也是為這是為了下一屆大選鋪路的「軟性宣傳」。

►賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台
►「川普PK希拉蕊」2024可望重演　柯林頓前幕僚曝1關鍵時機

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
她自拍私密片取悅男友　被轉傳外流崩潰
過年前「2天氣特點」出爐　連3天全台有雨
快訊／這一期莫德納搶光！指揮中心曝21輪規劃
網紅青青秀權狀　糗被起底房子在紅燈區
雙北、桃園、台中「寒假課輔暫停？」　懶人包一次看
Keanna爆「他也許被下封口令」　ØZI經紀人回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

美國3老對決！拜登上任滿1年支持度大跌　希拉蕊有望2024再戰川普

東加海嘯波及日本！鹿兒島鰤魚苗離奇暴斃　8萬翻肚死魚堆成屍山

日水豚泡湯大賽　伊豆選手泡近2小時雪恥奪冠！遊客驚嘆：比我還強

快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進河中　女在車頂對鏡頭猛喬角度

日本增3.8萬例破紀錄　首相宣布1都13縣進入「蔓延防止重點措施」

WHO：無證據顯示青少年需打加強針　高風險族群恐要打3至4針

火山噴發威力比廣島原爆高500倍！東加村莊慘變廢墟　現場畫面曝光

女子碼頭練跳繩竟「穿破甲板」　糗樣全拍下！急澄清：我才50公斤

姊被垃圾車撞到！　23歲妹上前攔司機...被高速拖行600公尺慘死

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

美國3老對決！拜登上任滿1年支持度大跌　希拉蕊有望2024再戰川普

東加海嘯波及日本！鹿兒島鰤魚苗離奇暴斃　8萬翻肚死魚堆成屍山

日水豚泡湯大賽　伊豆選手泡近2小時雪恥奪冠！遊客驚嘆：比我還強

快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進河中　女在車頂對鏡頭猛喬角度

日本增3.8萬例破紀錄　首相宣布1都13縣進入「蔓延防止重點措施」

WHO：無證據顯示青少年需打加強針　高風險族群恐要打3至4針

火山噴發威力比廣島原爆高500倍！東加村莊慘變廢墟　現場畫面曝光

女子碼頭練跳繩竟「穿破甲板」　糗樣全拍下！急澄清：我才50公斤

姊被垃圾車撞到！　23歲妹上前攔司機...被高速拖行600公尺慘死

教召14天新制上路　政院提企業租稅優惠「可扣除支付薪資150％所得額」

胸前「一顆狗頭冒出」神同步度估　牠眼神迷離3秒歪頭睡死融化網

陳柏霖「戴假髮穿紅衣扮鬼」！不計形象狼狽追車慘沒人理

向中國賀年祝發財？美4大航母打擊群集結南海　北京冬奧展開演訓

新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

自拍私密片取悅男友被外流　9人轉傳害少女崩潰自殘遭索賠400萬

紅色沙發掉一層皮露海綿！　肇事二哈「被唸到變光頭」裝盲失敗

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

林吳晉阻殺全二軍最快　林明憲：未來主力捕手

同意調降地制法125萬人口升格門檻　民眾黨：但先修財政收支劃分法

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

3寶爸為實現換妻夢！迷昏老婆讓同事性侵

疫情燒2年！輝瑞執行長曝好轉時間點

賺中國1716億順差！台灣一半上班族卻「月薪4萬↓

正妹熱戀大24歲窮男友　婚後才知嫁給富豪

財富自由！男大生「自拍照NFT」大賺2700萬

她確診後「母乳變螢光綠色」

即／微軟收購動視暴雪　成為全球收入第三大遊戲公司

格鬥辣妹認拍性愛影片！　考慮公開分享

富士山隨時可能噴發！　噴火口增加近6倍　

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

高盛財報疲弱、美債殖利率攀升　美股收盤重挫543點

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

金正恩一道命令　軍人苦幹10年慘遭發配農村

美航空業警告5G將導致航班大亂　日航取消波音777飛美

更多熱門

相關新聞

車子沉入河中　女快淹死還在自拍

車子沉入河中　女快淹死還在自拍

加拿大渥太華市一名女子開車衝進結冰河面上，導致冰層突然破裂，眼看車子就要沉入河中，她不急著逃命，反而站在車頂上拿出手機自拍，神情看起來十分輕鬆，誇張景象在網路上瘋傳。

WHO：無證據顯示青少年需打加強針

WHO：無證據顯示青少年需打加強針

東加火山威力比原爆高500倍！村莊慘變廢墟

東加火山威力比原爆高500倍！村莊慘變廢墟

AV女優曝幕後真實「做愛時長」：男優真的狂

AV女優曝幕後真實「做愛時長」：男優真的狂

美99.5%新確診為Omicron！急調升22國旅遊警示

美99.5%新確診為Omicron！急調升22國旅遊警示

關鍵字：

拜登希拉蕊川普2024總統美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面