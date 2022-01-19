美國3老對決！拜登上任滿1年支持度大跌　希拉蕊有望2024再戰川普

▲美國總統拜登、前國務卿希拉蕊、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登上任滿周年，不過近來民調卻持續下滑，甚至創下33％新低，選民對民主黨這一年以來重振經濟、控制疫情的失敗感到灰心。與此同時，74歲的前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）成為支持者的新希望，有可能會看到她和75歲的前總統川普（Donald Trump）於2024年總統大選再次對決。

現年79歲的拜登上任滿一年之際，美國通貨膨脹率飆升至39年新高，原本減緩的新冠肺炎疫情，隨著超強變種病毒Omicron的出現重燃，確診數甚至創下歷史新高，而諷刺的是，拜登競選時的口號就是「控制疫情、重振經濟」。根據2022年一份最新民調顯示，拜登目前的支持度僅33％，不滿意度達53％，在疫情、經濟和外交的個別項目上，不滿意度都超過50％。

▲拜登上任滿一年支持度大跌。（圖／達志影像／美聯社）



與此同時，希拉蕊成為民主黨支持者的新希望，希拉蕊丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）的重要幕僚摩里斯（Dick Morris）表示，如果民主黨在2022年的期中選舉，失去國會的絕對優勢，那麼拜登跟副總統賀錦麗（Kamala Harris）就很難繼續維持支持度，美國人很有可能看到希拉蕊和川普於2024年再度對決。

希拉蕊近來也積極復出，她日前曾表示，「如果我們沒有一個能把事情辦成的國會，如果我們沒有一個可以指望、理智、穩定且富有成效的白宮，那麼一切都毫無意義。」摩里斯說，希拉蕊的說法創造出了一個「零和賽局」（Zero-sum game），這意味著只要拜登做得越差，她就會做得越好，「因為她把自己視為民主黨拜登的替代品。」

▲希拉蕊有望再戰2024。（圖／達志影像／美聯社）



《華爾街日報》日前也刊出一篇由民主黨人士撰寫的專欄指出，拜登跟賀錦麗慘不忍度的民調結果，是替希拉蕊創造復出的機會，「她是一位經驗豐富的全國性人物，也比拜登年輕，可以提供一種不同於民主黨目前採取的無序且不受歡迎的執政方式。」

雖然前總統川普尚未正式表態，是否計畫在2024年再度參選，但他近來也動作頻頻，甚至在15日舉行了自去年7月以來的大型集會，外界也是為這是為了下一屆大選鋪路的「軟性宣傳」。

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