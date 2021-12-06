呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

▲《華燈初上》掀起一波追劇潮，更是許多網友的話題。（圖／百聿數碼提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年台劇題材相當多元，有懸疑、有愛情、有穿越，也有將社會現象當做主題的戲劇。就有網友提到今年幾部較有話題性的作品，讚賞其中一部「劇本流暢、演員演技到位、畫面優美、配樂好聽」，忍不住想封該部劇為「今年最頂台劇」的稱號。貼文一出，就有人點名另一部才是最頂，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「 茶金是不是今年最頂的台劇啊？」文中表示，今年幾部有話題性的台劇他都有追，但目前看下來，他覺得《斯卡羅》會不知道在演什麼，所以追了3集就棄劇；《火神的眼淚》則是很愛說教，追5集時棄劇；《華燈初上》的話，他認為就是肥皂劇，可以無腦看，有把第一部追完。

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▲《斯卡羅》改編自記述羅妹號事件及南岬之盟的歷史小說《傀儡花》。（圖／公視提供）

最後講到《茶金》，他給出超高評價，「目前為止，每一集看完都會有想趕快看下一集的慾望」，直呼《茶金》劇本流暢、演員演技到位、畫面優美、配樂好聽，「茶金是不是今年最頂的台劇啊？」

▲原PO大讚《茶金》不只劇本流暢、演技到位，美術和音樂也很優秀。（圖／myVideo提供）

貼文一出，留言處就有不少人大推另一部才是最頂，「《逆局》才是最頂」、「《逆局》頂滿」、「《逆局》才是」、「《逆局》超好看」、「《逆局》屌打」、「《逆局》好看。」也有網友表示，「《茶金》真不錯，另推《孟婆客棧》，也是公視的，我是陪我媽看片段而已，但結合歌仔戲與舞台戲的演出很有趣」、「《孟婆客棧》OK的，雖然是給老媽跟小孩學台語。」

▲也有不少人大推《逆局》才是最頂。（圖／愛奇藝國際站提供）

不過，大部分的網友還是認同原PO所說，「《茶金》最頂。《逆局》太多不合理，CSI迷根本看不下去」、「今年來說，算！節奏劇情比《斯卡羅》好太多」、「《茶金》勝在流暢易懂剪接又順，不用一直重看才懂」、「這部戲的細節太多，連牆上標語都很細膩，劇情鋪陳節奏都很棒。只能給讚了」、「目前完全同意你的論點，其它幾部真的無法看下去，但《茶金》讓我想追。溫昇豪靠著女主角肩膀睡著那段，畫面很美」、「美術最頂倒是真的」、「茶金很棒，結局能維持水準應該就今年最優了」、「好看真的，喜歡吉桑、郭子乾和kk溫昇豪」、「對！近年來少數精良之作，瑕不掩瑜。」

但也有網友點出《茶金》最大問題，「我看到懂客語的朋友說，這部客語發音出戲」、「扣掉女主角棒讀等級的客語」、「5、60歲的母語使用者聽客語聽得很出戲，一句話有台客語穿插，用中文比喻就像晶晶體，還有部分用詞太現代，但是有進步還是給鼓勵。」