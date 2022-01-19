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社會 社會焦點 保障人權

出門拿藥竟成不歸路！女騎士遭客運輾死　司機：以為機車會靠右

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名73歲的龔姓婦人今（19）日上午騎機車出門要拿藥，沒想到行經林園區沿海路四段時，與一輛港都客運公車發生碰撞，從監視器畫面可見，婦人瞬間就從機車上消失，頭部遭輾壓當場慘死。肇事劉姓司機向警方表示，當時以為婦人會靠右行駛，沒想到靠左，才來不及煞車。警方偵訊後依過失致死罪將劉男送辦。

林園區上午發生一起公車擦撞機車的驚悚車禍，從監視器畫面可以看見，當時一輛港都客運與機車發生碰撞，瞬間女騎士就從機車上消失，頭部遭輾壓當場慘死。

▲▼公車擦撞機車，女騎士頭遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲客運擦撞機車，女騎士頭遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，73歲的龔姓婦人家住小港區，上午騎機車出門要到大寮區拿藥，沒想到行經林園區沿海路四段301-3號時，與一輛港都客運公車發生碰撞。當時公車車速部分尚待鑑定，車上也有3、4名乘客，所幸並無受傷。

54歲的肇事駕駛劉男向警方表示，當時本來以為婦人會靠右側行駛，沒想到婦人卻往左偏，來不及煞車才釀禍。肇事駕駛經酒測，酒測值為零，警方偵訊後依過失致死罪將劉男送辦。詳細肇事原因有待鑑定。

▲▼公車擦撞機車，女騎士頭遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼客運擦撞機車，女騎士頭遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼公車擦撞機車，女騎士頭遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼公車擦撞機車，女騎士頭遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大客車駕駛經酒測，酒測值為零，詳細肇事原因有待鑑定。（圖／記者賴文萱翻攝）

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