紅富海吸金拍賣79金飾！台南男抱500萬現金競標　沒出手原因曝　

記者黃孟珍／苗栗報導

眾所矚目的「紅富海」心靈導師吸金案，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署代為拍賣名下財產，其中為數眾多的黃金及其飾品最受矚目，不乏金元寶、金鈔、戒指等各式各樣的金飾，鑑價總額高達600多萬元；19日上午民眾擠爆地院門口，更有遠從台南來的趙姓男子，拉著裝有500萬現金的登機箱來競標。

▲遠從台南來的趙姓男子，拉著裝滿500萬現金的登機箱前來競標。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗地檢署表示，「紅富海心靈導師」自2003年起，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得 172億餘元沒收，今日拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，物件將逐一拍賣，或是將適合的物件組合後一併拍賣。

▲▼這次拍賣物件有大批金塊、金箔、金飾，共79件價值600多萬元，吸引不少民眾一早就來排隊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

然而，提著現金來的趙姓男子，前面幾樣都沒有出手競標，一直等到50多件的金元寶出現才出手，但也沒有得標；趙男表示，這次標售價格似乎超出預期，有的甚比至銀樓收購價還高出許多；這批金飾都是當年信眾捐獻，「可能師父有加持，價錢較高！」不會隨著喊價加碼。

法務部行政執行署新竹分署主任行政執行官江佳蓉表示，7點不到已有民眾前來排隊，可能是希望在過年前有機會參與，在年前標得黃金入庫討個喜氣，有200人繳交1萬元保證金參與競標，而第1件黃金金鈔一張（面額一萬元），起標價4萬元，最終喊到7萬2千元拍定，競爭激烈。

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