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乖乖賞美景！新埔「落日大道」科技執法　影像微波傳送人車都罰

▲有台灣最美公路之稱的「新埔落日大道」，不論平日或假日人潮總是絡繹不絕，警方也投入大量人力維護交通安全。（圖／ETtoday資料照）

▲有台灣最美公路之稱的「新埔落日大道」，不論平日或假日人潮總是絡繹不絕，警方也投入大量人力維護交通安全。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線苗栗縣通霄鎮通灣至白沙屯段，其中往台1線方向的新埔聯絡道，曾獲交通部公路總局「票選台灣最美十大景觀公路」。不管平日或假日，總是湧現人潮及車潮，也讓轄區通霄分局不得不投入大量警民力維護交通安全。

警方表示，台61線苗栗縣通霄鎮通灣至白沙屯段於2018年6月完工通車，而通霄鎮新埔聯絡道往台1線方向，視覺上看起來筆直直通往大海，落日美景更是美不勝收人氣爆表，長度約500公尺的聯絡道，不管是平日或假日常有駕駛人違規停車並立於馬路中央拍照。

為此，通霄分局除已協調交通主管機關，機動調整連續假期期間台1線匯入台61線南通灣段聯路道路路口號誌秒差外，並已針對車多時段彈性編排巡邏勤務，並適時疏導車流，為能監控新埔聯絡道車流及違停狀況，更架設多組監視器，運用「位移偵測違規停車警示裝置」，在新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央劃設警示區塊。

▲▼警方在連假期間加強監控新埔聯絡道車流及違停狀況，先以廣播柔性勸導，再派員警前往取締。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲▼警方在連假期間加強監控新埔聯絡道車流及違停狀況，先以廣播柔性勸導，再派員警前往取締。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方在連假期間加強監控新埔聯絡道車流及違停狀況，先以廣播柔性勸導，再派員警前往取締。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方強調，如遇違停車輛或行人進入警示區域30秒（春節連續假期期間將調整為10秒），透過微波傳送技術將違停地點狀況畫面回傳埔口所並發警報，近日通霄分局進一步強化該套系統，設置即時廣播系統，違停車輛或違規行人一旦進入警示區域，除發出警報外，值班員警即能利用廣播系統視違規狀況廣播。

通霄分局表示，今年農曆春節假期長達9天，預估台61線（2月4日至6日、初四至初六）將出現較大之北上車潮，尖峰時間為16至22時，警方將運用「位移偵測違規停車警示裝置」結合即時廣播及微波傳送技術等利用科技工具輔助交通疏導等作為，確保連假期間交通順暢。

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關鍵字：

落日大道位移偵測違停

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