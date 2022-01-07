妻淪ETC全國最大欠費戶！夫怒砸爛車催繳沒用　透天厝仍遭法拍

▲妻ETC欠款64萬成全國最大戶，夫怒砸爛車制止2層樓透天厝遭法拍。（圖／彰化分署提供，下同）



記者游瓊華／彰化報導

台中一名曾姓男子名下有輛汽車，從105年起由他太太使用，未料太太從不繳納任何稅費，3年來共被開罰2000多筆ETC欠費及牌照稅、共計64萬元，欠繳的案件數量居全國之首，卷宗堆疊起來逾半個人高。曾男怒將車砸爛，但太太還是不繳罰款，法務部行政執行署彰化分署日前以122萬元拍賣曾男透天厝，賣得價金除了償還他的欠稅、費之外，剩餘款項將再依法返還。

▲卷宗堆疊起來逾半個人高。（圖／彰化分署提供）



主任執行官胡天賜表示，曾男將車給太太使用，卻不知太太從來不繳稅費，直到案件陸續移送到彰化分署執行中，彰化分署在開始執行並通知曾姓義務人後，他才知道太太讓他背債的事情。但他更氣太太還是勸不聽，仍持續開車不繳費，讓他不勝其擾。因此他在108年間就乾脆將車子敲爛，才終於不用因為太太開車而繼續欠繳稅費。

▲曾男祖厝後方的透天厝遭拍賣。（圖／記者彰化分署提供）



由於曾男經通知仍不願意繳納所欠稅費，彰化分署於查到他在南投縣水里鄉有一棟占地面積約80坪的兩層透天厝後，即在107年4月間就先行查封，並在109年6月至9月間開始進行過一次拍賣程序，但無人應買；又在110年7月繼續進行第2次拍賣也流標。但在今年1月4日進行第3次拍賣時，以122萬8800元標出。





據悉，當曾男知道房子被拍定的事情時，並沒有太大反應，只跟執行人員說明了欠稅原由，並表示同意房子點交給拍定人。執行人員聽他講自己欠稅的原因後，雖表感嘆，但依法仍然必須繼續進行房屋點交程序。