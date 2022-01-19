　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

一級首長年輕化　陳明文女兒陳冠穎接掌桃園青年局局長

▲桃園青年局長八年級生陳冠穎，父親是立委

▲新任青年局局長陳冠穎、人事處處長林妙貞聯合宣誓典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日於市政會議、主持新任青年局局長陳冠穎、人事處處長林妙貞聯合宣誓典禮表示，原青年局局長顏蔚慈於去年離職回到新北參選，由陳冠穎接任職務；原人事處處長黃新雛調任總統府人事處處長，由前內政部人事處處長林妙貞接任該職。另外，原政風處處長曾慶瑞屆齡退休，職缺由法務部調任前台南市政府政風處處長許志雲接任。▲桃園青年局長八年級生陳冠穎，父親是立委

▲新任青年局局長陳冠穎(右)、人事處處長林妙貞(左)。（圖／市府提供）

由於，畢業於美國普渡大學的陳冠穎，是立委陳明文的女兒、也是8年級生，曾擔任過作家與記者、民進黨青年部副主任等職務，並出版「我的老闆是總統」一書，接任桃園市青年局長職務，相當受到地方囑目。▲桃園青年局長八年級生陳冠穎，父親是立委

▲鄭文燦表示，他非常注重青年人的各種權利跟福利。（圖／市府提供）

鄭市長說，桃園是最年輕的直轄市，也是青年指標最高的城市，升格後，市府成立全國第一個地方政府的青年事務局，歷經7年耕耘，桃園市政府青年事務局在青年公共參與、職涯協助、創業與就業、文化參與等各方面持續努力，打造一個良善的平台，也成為各縣市推動青年事務的學習標竿。

鄭市長也說，台灣已進入需要給青年更大舞台的時代，現在18歲公民權幾乎成為各政黨的共識，公民權年齡的下修也是代表政府對於年輕世代更大的支持，他也非常注重青年人的各種權利跟福利，並相信給年輕人在教育、文化、社福、住宅、就業環境等各面向的協助，將讓台灣發展更好。

另外，新任人事處處長林妙貞是東海大學畢業，曾任桃園市政府人事處副處長、教育部人事處副處長、內政部人事處處長，兼具地方與中央的人事經驗。新任政風處處長許志雲處長是文化大學畢業，曾任台南市政府政風處處長、文化部政風處處長、台北市政府政風處副處長，兼具地方政府與中央部會政風業務的歷練。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
快訊／桃園16校緊急停課　4校採檢結果出爐
「內部討論升三級」壓2個時間點？　陳時中回應了
快訊／桃園大湳市場菜販確診　「感染源不明」休市3天
快訊／桃園最新28處足跡　大潤發、富邦銀行、台鐵區間車
快訊／新北市高中以下畢旅全延期！　寒輔滾動式修正
快訊／新竹女確診足跡公布！威秀看蜘蛛人、逛IKEA
10年來第一家！　NCC通過《鏡電視新聞台》申請案
快訊／是真的！周杰倫三度當爸　昆凌超凸肚照曝光
Omicron本土病例1月底恐達540人！　陳時中：要努力打
快訊／第21期有莫德納嗎？　莊人祥回應
亞東護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒
幼兒園同學「被西堤染疫童傳染」！父母、姐姐也確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春聯自己寫最有味　梧棲大德小學生快閃揮毫吸引師生排隊搶領

1歲男童獨留在家跌破頭狂哭！臉上、地上都是血　2寶媽慘了

「三高」之一翠峰派出所長榮退　警界山區單位同聲祝福

花蓮購物節啟動！連續12週抽大獎　百位幸運兒將誕生

台南市鋁製工會寒冬中送年菜　勞工局：關懷弱勢更顯溫暖

每個人心裡都有一個鄧麗君　雲林縣府用歌聲追憶永恆巨星

霧台櫻花季開幕　蘇清泉：打造霧台成台灣後花園

南投家庭清潔月開跑　縣府籲注意清運時程、落實垃圾分類

西螺福興宮除夕夜發「美金紅包」　廟方：現場排隊送完為止

林務局培育部落小木匠　國產材手作品傳承原民文化

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

春聯自己寫最有味　梧棲大德小學生快閃揮毫吸引師生排隊搶領

1歲男童獨留在家跌破頭狂哭！臉上、地上都是血　2寶媽慘了

「三高」之一翠峰派出所長榮退　警界山區單位同聲祝福

花蓮購物節啟動！連續12週抽大獎　百位幸運兒將誕生

台南市鋁製工會寒冬中送年菜　勞工局：關懷弱勢更顯溫暖

每個人心裡都有一個鄧麗君　雲林縣府用歌聲追憶永恆巨星

霧台櫻花季開幕　蘇清泉：打造霧台成台灣後花園

南投家庭清潔月開跑　縣府籲注意清運時程、落實垃圾分類

西螺福興宮除夕夜發「美金紅包」　廟方：現場排隊送完為止

林務局培育部落小木匠　國產材手作品傳承原民文化

快訊／新竹一家四口確診！　三民國小2117師生採檢結果出爐

快訊／華碩線上尾牙登場！20萬獎金送不停　施崇棠：2021繳出亮麗成績單

影史票房第一推續集　手遊消息伴隨釋出...《阿凡達》MMO新作

中華女足拚睽違32年世界盃　20日首戰中國愛爾達直播

桃檢公務員去西堤「沒掃實聯制」隔9天才通報！王文彥嘆：無法開罰

《斯卡羅》進軍國際主角要換李先得？文策院：思考投資者思維

郝龍斌提藍白合3種做法　「北市、竹市共推候選人、議員禮讓民眾黨」

春節前開通！國4豐原潭子段週六傍晚通車　接台74線省20分鐘

快訊／桃園疫情狂燒！16校緊急停課　4校採檢結果出爐

到校才知停課...高中生傻了！ 無奈吐1句「好啦我的問題啦」」爆紅

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

精神不濟撞斷路電桿車頭全凹陷　司機及路過女子受傷送醫

台南市議會送禮到家

台南無莫德納疫苗接種點

以色列男搶包不成　揮拳打爆人眼球

心房顫動死亡率高2倍　不自覺當心中風找上門

歸仁警強力取締大型車輛重點違規

西螺福興宮發「美金紅包」　現場排隊送完為止

南警嚴打暴力犯罪追緝7人

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

黃偉哲打造台南經濟新動能

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

首長年輕化　桃園市3局長宣誓就職

1歲童獨留家跌破頭　粗心媽慘了

即／花蓮縣3:06發生規模4.0地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」

雲林縣時代女性關懷協會第一屆理事長蘇治芬，今（29）日邀請現任總統蔡英文的幕僚陳冠穎來到雲林演說，講題為「女力在政治的發展」，陳冠穎也分享了她的創作《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》，活動在土庫第一市場的木構歷建舉行，吸引了許多在地女性朋友參與。

關鍵字：

桃園青年局長陳冠穎立委陳明文

讀者迴響

熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

桃園市本土+14　新增3學校停課

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長　創討債公社攬生意

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面