一級首長年輕化　陳明文女兒陳冠穎接掌桃園青年局局長

▲新任青年局局長陳冠穎、人事處處長林妙貞聯合宣誓典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日於市政會議、主持新任青年局局長陳冠穎、人事處處長林妙貞聯合宣誓典禮表示，原青年局局長顏蔚慈於去年離職回到新北參選，由陳冠穎接任職務；原人事處處長黃新雛調任總統府人事處處長，由前內政部人事處處長林妙貞接任該職。另外，原政風處處長曾慶瑞屆齡退休，職缺由法務部調任前台南市政府政風處處長許志雲接任。

▲新任青年局局長陳冠穎(右)、人事處處長林妙貞(左)。（圖／市府提供）

由於，畢業於美國普渡大學的陳冠穎，是立委陳明文的女兒、也是8年級生，曾擔任過作家與記者、民進黨青年部副主任等職務，並出版「我的老闆是總統」一書，接任桃園市青年局長職務，相當受到地方囑目。

▲鄭文燦表示，他非常注重青年人的各種權利跟福利。（圖／市府提供）

鄭市長說，桃園是最年輕的直轄市，也是青年指標最高的城市，升格後，市府成立全國第一個地方政府的青年事務局，歷經7年耕耘，桃園市政府青年事務局在青年公共參與、職涯協助、創業與就業、文化參與等各方面持續努力，打造一個良善的平台，也成為各縣市推動青年事務的學習標竿。

鄭市長也說，台灣已進入需要給青年更大舞台的時代，現在18歲公民權幾乎成為各政黨的共識，公民權年齡的下修也是代表政府對於年輕世代更大的支持，他也非常注重青年人的各種權利跟福利，並相信給年輕人在教育、文化、社福、住宅、就業環境等各面向的協助，將讓台灣發展更好。

另外，新任人事處處長林妙貞是東海大學畢業，曾任桃園市政府人事處副處長、教育部人事處副處長、內政部人事處處長，兼具地方與中央的人事經驗。新任政風處處長許志雲處長是文化大學畢業，曾任台南市政府政風處處長、文化部政風處處長、台北市政府政風處副處長，兼具地方政府與中央部會政風業務的歷練。